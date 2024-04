Pomembna zmaga Kopitarjevih Kraljev

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so v ligi NHL za pomembno zmago v boju za končnico s 5:2 premagali Seattle Kraken in končali niz treh porazov. Kralji ostajajo na osmem mestu zahodne konference, ki še vodi v končnico.

Kralji so po treh zaporednih porazih na gostovanjih tokrat v svoji dvorani zanesljivo ugnali Seattle in imajo na lestvici zahodne konference 89 točk. To jih trenutno uvršča na osmo mesto oziroma na drugo od dveh mest, ki prek wild carda še vodita v končnico. Pred devetouvrščenimi St. Louis Blues imajo pet točk prednosti.

Junak večera v Crypto.com areni je bil Trevor Moore, ki je dosegel tri gole. Pri vseh mu je podal Pierre-Luc Dubois. Gol in podajo je dodal še Kevin Fiala, Viktor Arvidsson pa je zbral dve podaji.

Za Moora je bil to drugi "hat-trick" v NHL, prvega je dosegel 16. novembra 2022 proti Edmontonu. "Zelo kul je zadeti trikrat. Znižali so na 4:2, zato smo morali postaviti piko na i in dobiti dvoboj. Na koncu se je vse srečno izšlo, potem ko je Dubois osvojil plošček proti trem tekmecem ob ogradi," je svoj dosežek pokomentiral 29-letni Moore.

"Moramo začeti zmagovati in pred končnico postati vroči. Vemo, da je lahko moštvo, ki pravi čas postane vroče, zelo nevarno v končnici. Mi si želimo biti takšno moštvo," je še po tekmi dodal Moore.

Trevor Moore je trikrat zadel. Foto: Reuters "V zadnjih tednih smo se strinjali, da Moore ni dovolj streljal proti vratom. V Winnipegu je iz rok izpustil nekaj priložnosti. Danes je imel pravo mentaliteto, bil je bolj neposreden in lepo je videti, da se je obrestovalo," pa je o današnjem junaku dejal začasni glavni trener kraljev Jim Hiller.

Kopitar je med napadalci na ledu preživel največ časa, 23:32 minute, a se v tem času ni vpisal med strelce ali podajalce. Proti vratom tekmecev je sprožil dva strela in dobil 53 odstotkov sodniških metov. Več časa je na tekmi na ledu preživel le branilec kraljev Drew Doughty (24:53).

Moštvo Los Angelesa že naslednjo noč čaka nov obračun, ko se bodo v San Joseju pomerili s tamkajšnjimi Morskimi psi. Ti na zahodu zasedajo zadnje mesto in so najslabša ekipa lige z 42 osvojenimi točkami.

Dallas nadaljuje zmagoviti niz

Dallas Stars so na domačem ledu za osmo zaporedno zmago s petardo odpravili Edmonton Oilers in se utrdili na prvem mestu zahoda, Radek Faksa je zadel in dvakrat podal. Teksašani so štiri gole dosegli v šestih minutah drugega dela druge tretjine.

Drugouvrščeni kolektiv zahoda Vancouver Canucks so z golom Conorja Garlanda v 59. minuti prišli do zmage (2:1) na gostovanju v Arizoni.

New York Rangers so dobili tekmo, ki se je začela z množičnim pretepom. Foto: Guliverimage

Rangersom tekma preobratov

Vodilna ekipa lige NY Rangers je na tekmi preobratov s 4:3 premagala New Jersey Devils. Dvoboj je zaznamoval množičen pretep takoj po prvem sodniškem metu. Sodniki so vseh deset "pretepačev" posedli na klop za kaznovane igralce, skupaj pa po še enem kasnejšem pretepu zgolj v prvi tretjini podelili 135 minut kazni.

Domači so po turbulentnem začetku povedli z 2:0, gostje so v drugi tretjini s tremi zadetki tehtnico obrnili sebi v prid, v zadnjem delu pa je Kaapo Kakko najprej izenačil, Chris Kreider pa je v 56. minuti ob številčni prednosti zadel za zmago s 4:3. Junak obračuna je bil sicer Artemi Panarin, ki je dosegel gol in podajo ter je skupaj to sezono že pri 110 točkah. To ga uvršča na četrto mesto strelcev.

Na prvem mestu je Nikita Kučerov. Ruski napadalec je ponoči s Tampa Bay Lightning slavil na gostovanju pri Toronto Maple Leafs s 4:1, pri tem pa zbral tri podaje. To sezono je dosegel 42 golov in prispeval 88 podaj za 130 točk. Sledita mu Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) s 127 in Connor McDavid (Edmonton Oilers) s 126 točkami.

Liga NHL, 3. april:

Lestvica:

