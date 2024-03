Kopitarjevi Kralji še v Calgaryju

Po petkovem porazu v Edmontonu (1:4) se bodo Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings v nedeljo zjutraj po slovenskem času (4.00) v Kanadi pomerili še s Calgary Flames. Čeprav je tokratni tekmec Kraljev izgubil zadnjih pet tekem in na 12. mestu zahodne konference nima več pravih možnosti za uvrstitev v končnico lige NHL, ga bodo morali Kalifornijci vzeti resno, saj so nazadnje, ko so gostovali v Calgaryju izgubili z 2:4.