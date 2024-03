Na delu neposredni tekmeci Kopitarjevih Kraljev

V hokejski ligi NHL se bosta v noči na sredo po slovenskem lasu pomerili moštvi Nashville Predators in Vegas Golden Knights, ki na lestvici zahodne konference zasedata mesti pred in za Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja. Šesti Predators imajo točko več od Kraljev, osmi Vegas pa dve manj. Edmonton Oilers, naslednji tekmeci Kopitarja in druščine, se bodo v kanadskem derbiju spopadli z Winnipeg Jets. Tudi Naftarji so točko pred Kralji na petem mestu zahoda, Jets pa imajo pet točk prednosti pred kanadskimi tekmeci iz Edmontona.