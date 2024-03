Strele v Los Angelesu, težka naloga za Kopitarja

Dolga sobota je za ljubitelje hokeja in lige NHL, igrajo od opoldneva pa do poznega večera (oziroma od 18.00 po srednjeevropskem času do ranega jutra), kot zadnji bodo na led stopili Los Angeles Kings in Tampa Bay Lightning (3.30). Tampa v Staples Centru igra za svojo šesto zaporedno zmago, Anže Kopitar in soigralci pa so dobili zadnji dve tekmi.