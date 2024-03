Ovečkin že pri številki 846 golov, prestolniki odpihnil orkane

Hokejisti Washington Capitals so v severnoameriški ligi NHL zmagali v derbiju metropolitanske skupine, ko so s 7:6 po kazenskih strelih premagali drugo najboljšo ekipo divizije Carolina Hurricanes, ki je končala niz petih zmag. Med strelci je bil znova ruski zvezdnik prestolnikov Aleksander Ovečkin. To je bil njegov 846. gol v ligi NHL.

Navijači so vzklikali "Ovi! Ovi!", potem ko je 38-letni Moskovčan zadel šestič v štirih tekmah in dosegel 24. gol v tej sezoni, niz, ki je povečal njegove možnosti, da preseže rekord Wayna Gretzkyja (894).

Na tekmi v Capital One Areni v Washingtonu je domače navijače navdušil tudi Sonny Milano, ki je zabeležil svoj prvi "hat-trick" v ligi NHL.

"To pa je bila res zabavna igra, kar naprej smo plošček pošiljali v mrežo," je povedal Milano, po četrti zmagi Washingtona na petih tekmah.

Capitals na devetem mestu vzhoda zaostajajo eno točko za Detroitom, v boju za mesto, ki bi jim še ohranilo upe za uvrstitev v končnico.

Tokratna zmaga je v veliki meri zasluga vratarja Charlieja Lindgrena, ki je zamenjal Darcyja Kuemperja. Tega so poslali z ledu po dveh tretjinah, ko je dovolil štiri gole po 22 strelih. Lindgren je v tretji tretjini in podaljšku zbral sedem obramb.

Moštvo iz Severne Karoline bo možni nasprotnik v prvem krogu končnice. Orkani so izgubili komaj drugič, odkar so svoje vrste okrepili z dvema hokejistoma. Jake Guentzel se jim je pridružil iz Pittsburgha in Jevgenij Kuznecov prav iz Washingtona.

Pri gostujoči zasedbi je blestel Sebastian Aho, ki je prav tako prispeval tri zadetke, vsega skupaj ima že 30 golov v tej sezoni, Jaccob Slavin, Brady Skjei in Seth Jarvis so prav tako zadeli za Hurricanes, Guentzel pa je prispeval tri podaje.

"To je bila ena od tistih čudnih tekem," je po tekmi dejal Guentzel. Hokejisti so morali odigrati pet krogov kazenskih strelov, da je Dylan Strome le dosegel gol za zmago domačih.

Dylan Guenther je bil zaslužen za odločilni zadetek na tekmi v Arizoni, dosegel ga je po 4:12 minute podaljška za zmago domačih kojotov z 2:1 nad Seattlom. Kraken so vpisali sedmi zaporedni poraz. Clayton Keller je z 29. golom za Arizono izenačil 1:08 minute pred koncem rednega dela.

V Denverju se je izkazal Mikko Rantanen. Dosegel je dva zadetka in podajo. Ekipa Colorado Avalanche je prišla do osme zaporedne zmage, ko je premagala Columbus Blue Jackets s 6:1.

Cale Makar, Ross Colton in Valerij Ničuškin so dodali zadetke za Avalanche, ki so se povzpeli na vrh centralne divizije. Aleksander Georgijev je zaustavil 23 strelov za svojo 36. zmago v sezoni.

Damon Severson je prispeval edini gol za modre jopiče, ki so strmoglavili na zadnje mesto v vzhodni konferenci. Vratar Columbusa Elvis Merzlikins je bil najbolj zaposlen igralec na tekmi, ko je zbral kar 45 obramb.

Colorado si vrh centralne divizije s 95 točkami deli z ekipo Dallas Stars. Na zahodu imajo eno točko več Vancouver Canucks. Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki so imeli prost večer, so s 83 točkami na sedmem mestu.

Jamie Benn je dvakrat zadel v razponu 1:17 minute in tako podaljšal svoj niz zadetkov na tri tekme sezone, Dallas Stars pa so v petek zvečer premagali Pittsburgh Penguins s 4:2. Kapetan Dallasa je dosegel 15 golov v sezoni, od tega šest v zadnjih osmih tekmah. Pingvini so na 13. mestu vzhoda v nevarnosti, da se prvič po sezoni 2005/06 ne bodo uvrstili v končnico.

