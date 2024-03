Slovenski hokejski as Anže Kopitar je z Los Angeles Kings zabeležil pomembno zmago v severnoameriški ligi NHL. Kralji so bili v gosteh s 3:2 boljši od vodilne ekipe zahodne konference Vancouver Canucks. Šestintridesetletni Hrušičan je ob zmagi dosegel gol in podajo, plošček pa ob koncu tekme poslal tudi v lastno mrežo.

Los Angeles se je hitro otresel pritiska domačih in povedel v osmi minuti, ko je bil po lepi podaji Pierre-Luca Duboisa natančen Kevin Fiala. Domači so prek Sama Laffertyja izenačili v 13. minuti, ob koncu druge tretjine pa so odločilna koraka k zmagi naredili gosti.

Ti so naprej v 37. minuti s šesterico v polju, domačim se je namreč obetala dvominutna kazen, po avtogolu Carsona Soucyja povedli z 2:1. Plošček se je nesrečno odbil od obeh Soucyjevih drsalk. Med asistenti je bil tudi Kopitar, ki je tako še 14. sezono v NHL dosegel vsaj 40 podaj.

THE CAPTAIN TAPS IT IN 🚨🚨🚨 pic.twitter.com/kHy0qafayz — LA Kings (@LAKings) March 26, 2024

Slovenski as je nato le 111 sekund kasneje dosegel 24. gol v sezoni, ko je prav tako po veliko sreče prišel do odbitka po lastnem strelu in zaključil z neposredne bližine. To je bila zanj 64. točka v sezoni.

Hrušičan je imel tri minute pred koncem tekme še nekaj smole, potem ko je strel Brocka Boeserja zadel njegovo drsalko in se odbil v mrežo mimo nemočnega Cama Talbota (21 obramb). Vseeno so kralji zdržali in četrtič zapovrstjo zmagali. Ob tem so zabeležili pomembni točki v lovu na končnico.

Trenutno v pacifiški diviziji zasedajo tretje mesto s 87 točkami. Na vrhu je Vancouver z 98, kar je tudi najboljši izkupiček na zahodu. Kralji imajo po 71 odigranih tekmah osem točk naskoka pred St. Louis Blues, ki so na nehvaležnem tretjem mestu v boju za tako imenovani "wild-card".

Anžeta Kopitarja in soigralce naslednja tekma čaka v noči s četrtka na petek, ko bodo gostovali pri Edmonton Oilers, ki so doslej v sezoni zbrali točko več (88).

Liga NHL, 24. marec:

Lestvica:

