Kopitar in Kralji v Edmontonu lovijo peto zaporedno zmago

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so v Edmonton prispeli na krilih štirih zaporednih zmag, z Oilers, ki so njihov tekmec tudi v pacifiški diviziji, pa so v tej sezoni že trikrat prekrižali palice. Izid v zmagah je 2:1 za Kanadčane. Ti so po kazenskih strelih slavili zadnji dan leta 2023 v Los Angelesu (3:2), nato so jim Kralji 11. februarja spet na domačem ledu vrnili s 4:0, nazadnje, 27. februarja v Edmontonu pa so Naftarji zmagali s 4:2. Kralji imajo možnost, da to serijo izenačijo na 2:2 v zmagah.

Moštvi se poznata tudi iz lanske končnice, kjer je Edmonton Kralje izločil v prvem krogu s 4:2 v zmagah.

LA Kings nato nadaljujejo s kanadsko turnejo, na kateri se bodo 31. marca pomerili še s Calgary Flames, 2. aprila pa z Winnipeg Jets.

