Strelska eksplozija Thompsona ob zmagi Buffala

V najmočnejši hokejski ligi NHL so v petek odigrali zgolj eno tekmo. Hokejisti Buffala so pred domačimi navijači s 5:2 premagali New Jersey Devils, štiri gole je k zmagi prispeval Tage Thompson.

Zgolj eno srečanje v ligi NHL je prinesel petek. V dvorani KeyBank Center v Buffalu se je začelo po željah gostov New Jersey Devils, ki so prek Maxa Willmana v tretji minuti povedli z 1:0, v 11. pa ušli na +2. A začetek druge tretjine je le prinesel zadovoljstvo v domačo vrsto, Tage Thompson je hitro znižal, v 38. minuti pa še drugič zadel in poskrbel, da sta odšli ekipi na drugi odmor z izenačenjem (2:2).

Rezultat je vztrajal vse do 56. minute, ko se je Thompson podpisal pod klasični hat-trick, Buffalo pa je prvič vodil. Gostje so napadali za izenačenje, gol iskali tudi brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Najprej je John Peterka plošček poslal v prazen gol za 4:2, nato pa je nebranjeno mrežo za končnih 5:2 zatresel še Thompson.

New Jersey je zdaj s 76 točkami na 11. mestu vzhodne konference, Buffalo pa z eno manj 12., za končnico zaostaja pet oziroma šest točk.

Hokejisti LA Kings z Anžetom Kopitarjem na čelu pomembna tekma v boju za končnico čaka v noči na nedeljo, ko bodo gostovali pri Calgaryju.

