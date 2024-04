Kopitarjevi na zahtevni preizkušnji

V noči na torek v ligi NHL bodo znova na delu hokejisti Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem. Te ob 3. uri zjutraj po slovenskem času v Canada Life Centru čaka obračun z Winnipeg Jets. Kralji so brez zmage na zadnjih dveh tekmah, trenutno so na osmem mestu v razvrstitvi zahodne konference, zadnjem, ki jih pelje v končnico. Ekipa iz Kalifornije ima 87 točk.

Kralje do konca rednega dela sezone čaka še devet tekem. Naslednja že v torek zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času, ko bodo igrali v gosteh pri Winnipegu, ki je trenutno v razvrstitvi zahodne konference pred kralji.

Anže Kopitar je ob zadnjem porazu dosegel 25. gol za svojo 65. točko v sezoni. Desetič v karieri je dosegel mejo 25 golov in se pridružil Marcelu Dionneju in Lucu Robitaillu kot tretji drsalec v zgodovini franšize, ki so zabeležili vsaj 10 takšnih sezon. Kopitarjev zadetek je pomenil 1206. točko v njegovi karieri na svoji 1365. tekmi.

Liga NHL, 1. april

Lestvica:

