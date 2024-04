New York in Dallas pred zaključkom v najboljši formi

Še 10 dni je do konca rednega dela sezone v ligi NHL, najbolji vroči ekipi v pravem trenutku pa sta New York Rangers in Dallas Stars. Newyorčani v noči na soboto za svojo 52. zmago igrajo v Detroitu.

New York Rangers pa v vzhodni. Foto: Reuters New York Rangers imajo po 76 odigranih tekmah največ točk med vsemi v ligi, s 106 vodijo v vzhodni konferenci. Eno točk manj ima vodilna ekipa zahodne konference, Dallas Stars. Oboji so na zadnjih desetih tekmah zmagali kar osemkrat, Dallas ima celo niz osmih zaporednih zmag. New York je na drugi strani prejšnjo tekmo izgubil in nov zmagoviti niz skuša začeti na gostovanju pri Detroit Red Wingsih. Ko so se nazadnje pomerili, so Rangerji zmagali s 3:2.

