Vroče je bilo, a Kralji po novi zmagi lažje dihajo

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so na robu uvrstitve v končnico lige NHL. Po treh porazih so v sredo proti Seattlu le končali niz porazov, že v četrtek pa palice prekrižali z rezultatsko najskromnejšo ekipo lige San Jose Sharks in njen odpor strli z 2:1. Po novi zmagi zdaj lažje dihajo. Šest tekem pred koncem rednega dela imajo na osmem mestu zahodne konference, ki kot zadnje prinaša končnico, sedem točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem St. Louis Blues.

Kralji so po treh zaporednih porazih v sredo le prišli do zmage nad Seattle Kraken (5:2), dobrih 24 ur pozneje pa na račun vpisali še kako pomembno 40. zmago sezone, s katero so se utrdili na trenutno zadnjem, osmem mestu zahodne konference, ki še prinaša končnico. Tokrat so na gostovanju pri kalifornijskemu tekmecu San Jose Sharks zmagali z 2:1.

Oba gola so dosegli sredi uvodne tretjine, ko sta v razmiku zgolj 18 sekund zadela Adrian Kempe in Akil Thomas. Rezultat je vztrajal vse do 59. minute, ko je vratarja Kraljev Davida Ritticha premagal Klim Kostin in San Jose Sharks vrnil v igro. Domači so izenačenje iskali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se rezultat ni več spremenil.

Kralji so se utrdili na osmem mestu zahodne konference. Foto: Reuters

Anže Kopitar, ki je na ledu preživel slabih 21 minut in v tem času enkrat streljal na gol tekmeca ter bil uspešen pri 67 odstotkih sodniških metov, je s soigralci odpeljal pomembno zmago.

Kralji imajo po 76 tekmah na računu 91 točk, kar trenutno zadostuje za osmo mesto zahodne konference in zadnjo vstopnico za končnico. Deveti St. Louis Blues je odigral isto število obračunov in ima sedem točk manj. Ta je danes s 3:6 izgubil pri Nashville Predators, ki je tik pred Kopitarjevimi z 92 točkami. Toliko jih ima tudi šesti na zahodu, branilec naslova Vegas Golden Knights.

Liga NHL, 4. april:

Lestvica: