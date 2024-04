Nadaljujejo se boji za zadnje vstopnice za končnico

Pred moštvi v ligi NHL so zadnje tekme rednega dela, 13 ekip si je že zagotovilo končnico, na voljo so tako še tri vstopnice. Ena na zahodu, za katero se borijo branilci naslova Vegas Golden Knights in St. Louis Blues, ki bodo oboji pomembno zmago lovili danes. Na vzhodu pa sta na voljo še dve mesti v konferenčnem četrtfinalu. Trenutno so v najboljšem položaju New York Islanders in Pittsburgh Penguins, v igri za zadnje osmo mesto pa so še Detroit Red Wings, Washington Capitals in Philadelphia Flyers.