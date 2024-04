Anže Kopitar in njegovi LA Kings za potrditev končnice

Anže Kopitar in njegovi kolegi iz moštva Los Angeles Kings si lahko v petek zjutraj po slovenskem času zagotovijo mesto v končnici hokejske lige NHL. Na svoji 79. tekmi rednega dela sezone morajo premagati že odpisane Calgary Flames in mesto v "play-offu" bo potrjeno. A to ne bo lahko, s kanadskim moštvom so v tej sezoni večkrat izgubili kot zmagali.

LA Kings in Calgary Flames se bosta pomerila četrtič v sezoni, z 2:1 pa v zmagah vodijo Kanadčani. Ti so proti Kopitarjevim izgubili le 24. decembra lani v Los Angelesu (3:5), nato pa 28. februarja in 31. marca Kalifornijcem vrnili na domačem ledu z dvema zmagama s 4:2.

Kralje v petek zjutraj po slovenskem času (4.30) čaka pomembna tekma, veseli jih lahko dejstvo, da so na domačem ledu proti Calgaryju nazadnje izgubili aprila leta 2022, ob tem pa Flames v zadnjem času nizajo poraze (na zadnjih desetih tekmah so zmagali le dvakrat), že pred časom pa so izgubili vse možnosti za uvrstitev v končnico.

Do konca rednega dela sezone LA Kings nato čakajo le še obračuni z Anaheim Ducks (14. april), Minnesota Wild (16. 4.) in Chicago Blackhawks (19. 4.), vsi v dvorani Crypto.com.

Liga NHL, 11. april:

Lestvica:

Preberite še: