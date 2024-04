Navijači in igralci so vedeli, da je bila sredina zmaga Arizona Coyotes s 5:2 nad Edmonton Oilers poslovilna za to moštvo v severnoameriški hokejski ligi NHL. Zdaj je jasno, kje se bo moštvo lige NHL podalo na led v naslednji sezoni. Liga NHL je namreč odobrila selitev v Salt Lake City. Novo ime še ni znano.

Liga NHL bo imela od naslednje sezone tako ekipo tudi v Salt Lake Cityju. Vsi igralci, trenerji in drugi zaposleni pri Arizona Coyotes se selijo in bodo imeli od sezone 2024/25 sedež v ameriški zvezni državi Utah, so objavili pri NHL.

V nasprotju s primerljivimi potezami drugih športnih klubov v ameriškem športu gre pri tej tudi za oster rez z odmikom od imena Coyotes - marketinške pravice ostajajo prejšnjemu lastniku Alexu Meruelu.

Med pogajanji si je Meruelo zagotovil možnost, da zgradi novo ekipo v Arizoni. Predpogoj za to je bil, da v petih letih zgradi dvorano, ki izpolnjuje zahteve NHL. Kojoti pa so si nedavno delili dvorano Mullett Arena z ekipo Univerze v Arizoni, ki je imela kapaciteto le okoli 5000 gledalcev. Pred tem so bila leta prizadevanj za izgradnjo nove.

Nova ekipa se bo sprva imenovala le Utah. Tekme bo igrala v košarkarski dvorani Delta Center v Salt Lake Cityju.

Novi lastniki, podjetje Smith Entertainment Group v lasti Ryana in Ashley Smith (to podjetje ima v lasti tudi košarkarsko ekipo NBA Utah Jazz), pa še vedno iščejo ime za hokejsko ekipo in si želijo za to vzeti čas.

Ryan Smith je dejal, da je prepričan, da bo nova ekipa pritegnila veliko množico in bo konkurenčna za končnico že od samega začetka.

"Edina stvar, ki jo vem o Utahu, je, da ljudje pridejo na tekme. Pravkar smo imeli tukaj turnir NCAA za košarko in celotna arena je bila polna," je dejal.

Komisar lige NHL Gary Bettman je dodal, da je vesel, da se liga seli v novo zvezno državo. "Kot vsi vedo, je Utah živahna in uspešna država in navdušeni smo, da smo po novem del tega," je dejal.

