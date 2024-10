Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih že vrsto let kot kapetan vodi Slovenec Anže Kopitar, so v pripravah na novo sezono dosegli novo zmago. Še drugič zapovrstjo so premagali mestne tekmece v ligi NHL, Anaheim Ducks. Tokrat so brez izkušenega, 37-letnega Kopitarja na gostovanju v dvorani Honda Center slavili zmago s 4:0.