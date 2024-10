Na Floridi bo slavnostno, prvič se predstavlja Utah

Nova sezona lige NHL se je s tekmama med New Jersey Devils in Buffalo Sabres začela pretekli teden v Pragi, zdaj pa se vse skupaj začenja še čez lužo. Torek prinaša tri tekme, najbolj slavnostno bo na terenu branilcev naslova Florida Panthers, ki bodo pred domačimi gledalci prvič dočakali dvig šampionskega prapora. Panterji bodo obrambo Stanleyjevega pokala začeli s tekmo proti Boston Bruins. Hokejisti Seattle Kraken pričakujejo St. Louis Blues. Namesto nekdanjega Arizona Coyotes bo v ligi NHL nastopal klub, ki po novem domuje v Salt Lake Cityju in za zdaj sliši zgolj na ime Utah, pa se bo pomeril s Chicago Blackhawks.