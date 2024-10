Slovenski hokejist Anže Kopitar bo na četrtkovem gostovanju pri Buffalo Sabres odigral 1.374. tekmo rednega dela lige NHL, s čimer se bo še utrdil na prvem mestu večne lestvice kalifornijske franšize po številu nastopov. Edini Slovenec v najkakovostnejšem hokejskem klubskem tekmovanju na svetu bo tudi v svoji 19. sezoni lovil nekatere jubileje in se, če ne bo nevšečnosti, povzpel med prvo trojico Kraljev po številu zadetkov.

Najboljši slovenski hokejist vseh časov Anže Kopitar bo ta teden vstopil v svojo že 19. sezono najmočnejše hokejske lige na svetu. V vsem tem času, vse od debija na največji hokejski klubski sceni 6. oktobra 2006, nosi dres Los Angeles Kings. Od leta 2016 je tudi kapetan. S kalifornijsko franšizo je leta 2012 osvojil svoj in klubski premierni Stanleyjev pokal. Dve leti pozneje jim je uspelo še drugič.

Kopitar je praktično od začetka NHL vlečni konj kolektiva iz mesta angelov. V 18 sezonah rednega dela lige NHL je bil kar 15-krat na vrhu točkovne lestvice svojega moštva, v zadnji je pri 36 letih na 81 tekmah dosegel 70 točk. Več sta jih zbrala le Adrian Kempe (75) in Kevin Fiala (73).

Gorenjec je v lanski sezoni na vrhu večne lestvice po številu nastopov v dresu LA Kings prehitel Dustina Browna in postal hokejist z največ odigranimi tekmami za Kralje. Foto: Guliverimage/Getty Images

Kralj z največ odigranimi tekmami ...

Kopitar že vrsto let podira mejnike kluba iz mesta angelov, se druži z legendarnimi imeni, ki so igrala za ta klub, in jih iz sezone v sezono prehiteva.

Gorenjec je eden od petih hokejistov, ki so za LA Kings odigrali vsaj tisoč tekem, v lanski sezoni je postal celo hokejist z največ odigranimi tekmami v dresu Kraljev. Trenutno je pri številki 1.373 (redni del), na drugem mestu je s 1.296 odigranimi tekmami upokojeni Dustin Brown, od katerega je Kopitar pred osmimi leti prevzel kapetansko vlogo.

... z največ asistencami, pri vrhu pri golih, točkah ...

V rednem delu je zbral 419 zadetkov in je trenutno na četrtem mestu večne lestvice kluba, a od tretjega Dava Taylorja ga loči le še 12 golov. Na prvem mestu v tej kategoriji je s 557 zadetki Luc Robitaille. Je Kralj z največ asistencami v zgodovini kluba. Foto: Reuters

37-letnik je v lanski sezoni postal Kralj z največ asistencami v zgodovini kluba, trenutno je pri številki 792, tako da ga le še osem asistenc loči od okrogle 800-ice. Legendarni Marcel Dionne je na drugem mestu s 757 asistencami.

Tudi po številu točk (1.211) je skoraj pri vrhu, pred njim je le še Dionne, ki jih je dosegel 1.307.

Po številu doseženih zadetkov, odločilnih za zmago, je z 71 goli na drugem mestu vseh časov LA Kings, pred njim je z dvema več le Robitaille.

Kopitar na vrhu večnih lestvic kalifornijske franšize:

Svojega prispevka se bo bolje zavedal po karieri

Svojega prispevka se bo bolje zavedal po karieri. Foto: Reuters Kopitar je večkrat poudaril, da ga bolj kot osebni prispevek zanimajo rezultati ekipe. Kot pravi, se bo svojih številk verjetno zavedal šele po koncu bogate kariere. Pogodbo s Kralji ima še za dve sezoni.

"Pri teh številkah sta morda izstopali dve. Tisoča tekma in tisoča točka. A tudi pri teh dveh je trajalo kar nekaj časa, da sem se malo bolje zavedel teh številk in tega, da predstavljajo res lep dosežek. Pri obeh sem imel pred tekmo v Los Angelesu neko ceremonijo, za kar sem hvaležen. Vsega drugega pa se bom verjetno zavedal, ko bo vsega konec," je pred časom o svojem prispevku razmišljal najboljši slovenski hokejist.

V nadaljevanju si lahko ogledate nekatere številke Hrušičana, pod katere se je v ligi NHL podpisal od leta 2006.