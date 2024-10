Devils še enkrat premočni za Buffalo

Hokejisti New Jerseyja so dobili tudi drugo tekmo uvoda nove sezone severnoameriške lige NHL. V Pragi, kjer so v petek in danes igrali dve tekmi svetovne turneje (Global Series) z Buffalom, so po prvi zmagi s 4:1 danes slavili še s 3:1. V Severni Ameriki se bo tekmovanje začelo 8. oktobra.

Tekme svetovne turneje so v ligi ponudili za širitev na trge, kjer je hokej zelo priljubljen, in države, iz katerih prihajajo številni udeleženci tekmovanja. Prva takšna priložnost, da si ljubitelji v Evropi svoje ljubljence ogledajo v živo, je ta konec tedna v Pragi, druga pa bo v finskem Tampereju, kjer se bosta v dveh tekmah 1. in 2. novembra merila prvak Florida in Dallas.

New Jersey je v petek imel zelo razpoloženega vratarja Jacoba Markströma. Zbral je 30 obramb, ni pa mu uspelo doseči prvega "shutouta" v novi sezoni.

Podoben scenarij je bil na današnji tekmi; New Jersey je bil precej aktivnejši in imel terensko premoč (streli 37-18), spet pa ni ostal brez prejetega gola. Tokrat je branil Jake Allen, ki ga je v drugi tretjini ugnal Tage Thompson. Po zaostanku pa je New Jersey poskrbel za preobrat z goli Seamusa Caseyja, Paula Cotterja in Tima Meierja.

Onstran Atlantika se bo zares začelo 8. oktobra. Prvaki zadnje sezone s Floride bodo prvo domačo tekmo, na kateri bodo pod strop dvorane potegnili prapor za prvaka, igrali z Bostonom. Za panterje bo to prva domača tekma po 24. juniju, ko so v odločilni sedmi finalni tekmi za Stanleyjev pokal premagali Edmonton z 2:1. Florida je v sezoni 2023/24 sploh prvič v zgodovini prišla do prestižnega naslova.

Kralji slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja pa bodo prvič aktivni tri dni pozneje, ko bodo gostovali pri Buffalu. Kralje pred tem čaka še zadnja pripravljalna tekma proti Floridi.

