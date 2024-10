Za uvod v sezono NHL zmaga New Jerseyja

Hokejisti New Jerseyja so dosegli prvo zmago v novi sezoni severnoameriške lige NHL. Na prvi od dveh tekem v sklopu svetovne turneje (Global Series) so v Pragi premagali Buffalo s 4:1. Ista tekmeca se bosta v soboto v češki prestolnici pomerila še enkrat.

Tekme svetovne turneje so v ligi ponudili za širitev na trge, kjer je hokej zelo priljubljen, in države, iz katerih prihajajo številni udeleženci tekmovanja. Prva takšna priložnost, da si ljubitelji v Evropi svoje ljubljence ogledajo v živo, je ta konec tedna v Pragi, druga pa bo v finskem Tampereju, kjer se bosta v dveh tekmah 1. in 2. novembra merila prvak Florida in Dallas.

New Jersey je prevladoval že v prvi tretjini

New Jersey je že v prvi tretjini tekme v praški dvorani O2 prevladoval, zadela pa sta Stefan Noesen in Johnathan Kovacevic. Buffalo je v nadaljevanju zaigral bolj napadalno in prevzel pobudo, toda vragi so imeli danes zelo razpoloženega vratarja Jacoba Markströma. Zbral je 30 obramb, ni pa mu uspelo doseči prvega "shutouta" v novi sezoni, saj ga je v 50. minuti premagal Owen Power. Buffalo je tvegal brez vratarja, kar pa je New Jersey kaznoval že dve minuti in pol pred kocem z zadetkom Paula Cotterja za končnih 4:1.

Onstran Atlantika se bo zares začelo 8. oktobra. Prvaki zadnje sezone s Floride bodo prvo domačo tekmo, na kateri bodo pod strop dvorane potegnili prapor za prvaka, igrali z Bostonom. Za panterje bo to prva domača tekma po 24. juniju, ko so v odločilni sedmi finalni tekmi za Stanleyjev pokal premagali Edmonton z 2:1. Florida je v sezoni 2023/24 sploh prvič v zgodovini prišla do prestižnega naslova.

Kralji slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja pa bodo prvič aktivni tri dni pozneje, ko bodo gostovali pri Buffalu.

Preberite še: