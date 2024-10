Kanadčanka Jessica Campbell je pred dvema letoma prejela elektronsko pošto, za katero je sprva menila, da gre za neželeno pošto ali celo šalo. Na koncu se je izkazalo, da ji je spremenila življenje in tlakovala pot do zgodovinskega mejnika lige NHL.

Mislila je, da gre za neželeno pošto

"Zadeva elektronskega sporočila je bila povpraševanje za trenersko delo. Ob tem je pisalo: 'Pozdravljena, tukaj Dan Bylsma. Želim stopiti v stik z vami, v kolikor bi vas zanimala priložnost za treniranje,'" je 32-letnica pred dnevi dejala v pogovoru za uradno spletno stran najmočnejše hokejske lige na svetu. Takrat sprva ni verjela, da gre za "pravega" Bylsmo, tistega, ki je leta 2009 vodil Pittsburgh Penguins do Stanleyjevega pokala in ZDA do dveh bronastih odličij na svetovnih prvenstvih.

"Rekla sem si, da se bom odzvala, čeprav sploh ne vem, komu odgovarjam in ali sploh gre za resnično osebo. Nato me je poklical in vse je postalo precej nadrealistično," se prvega sodelovanja z Bylsmo spominja Kanadčanka.

History for Kraken assistant Jessica Campbell as she becomes the first woman to coach in the NHL 👏 pic.twitter.com/XHukUGNU1B — Sportsnet (@Sportsnet) October 8, 2024

Kot običajen dan v službi, a z zavedanjem, da gre za nekaj velikega

Torkov večer je poskušala vzeti kot običajen dan v službi, a se je ob tem zavedala, da gre za nekaj velikega. Foto: Guliverimage Sprva sta skupaj delovala v ligi AHL pri Coachella Valley Firebirds, po koncu lanske sezone pa je 54-letni Bylsma znova sprejel NHL izziv. Poklicali so ga iz Seattla, mu zaupali vlogo glavnega trenerja, sam pa je za pomočnico k novemu delodajalcu odpeljal tudi Campbell. Ta je v torek, ko so Seattle Kraken tekmovalno obdobje odprli s porazom proti St. Louis Blues, postala prva ženska trenerka v zgodovini uradnih tekem lige NHL.

Pred začetkom dvoboja je prejela glasen aplavz, po tekmi pa dejala, da je vse skupaj poskušala vzeti kot običajen dan v službi.

"Moram biti osredotočena na stvari, ki so me pripeljale do sem, do tega trenutka. Fokus mora biti na najpomembnejšem, to so fantje, ekipa in uspeh, ki si ga želimo doseči," je dejala za NHL.com, ob tem pa dala vedeti, da se dobro zaveda zgodovinskega trenutka.

"Trenutek pred tekmo in odhod na klop ... Vse to poskušam resnično spoštovati, saj zagotovo vem in razumem, kako velika stvar je to, kako zelo pomemben trenutek je to za naš šport." Seattle Kraken so v torek povedli z 2:0, na koncu pa izgubili z 2:3. Foto: Reuters

Nekoč hokejistka, danes utira pot v moških ligah

Campbell je nekdanja hokejistka, v kategoriji do 18 let je s kanadsko reprezentanco osvojila naslov svetovne prvakinje in podprvakinje, v članski kategoriji pa prvenstvo končala s srebrnim odličjem. Kariero je končala zgodaj, leta 2020, in se nato povsem predala trenerstvu, v katerega jo je zaneslo že med igralsko kariero. Leta 2022 je na svetovnem prvenstvu delovala kot pomočnica selektorja nemške reprezentance. Foto: Guliverimage

Tudi v ligi AHL je postala prva ženska trenerka na uradnih tekmah. Foto: Guliverimage Delovala je v trenerskem štabu švedskega prvoligaša Malmö Redhawks (trenerka drsanja), pa tudi pri nemškem prvoligašu Nürnberg Ice Tigers.

Leta 2022 je postala prva ženska na trenerski reprezentančni klopi na svetovnem prvenstvu, ko je kot pomočnica delovala v nemški reprezentanci, pozneje pa je kot prva trenerka delovala še v ligi AHL. Takrat prav pod vodstvom Bylsme.

Torkova tekma je na družbenih omrežjih sprožila različne odzive, od številnih pohval in tudi kritik, da "ženska" v pretežno moškem športu nima kaj veliko iskati.