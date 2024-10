Hokejiste HDD Sij Acroni Jesenice ta teden čaka nekoliko drugačen urnik, kot so ga vajeni. Tokrat ne bodo lovili točk v Alpski ligi, pač pa se bodo v Italiji potegovali za napredovanje v tretji krog celinskega pokala. Med petkom in nedeljo bodo palice prekrižali z gostiteljem Rittnom, še enim alpskim tekmecem KHL Sisak in ukrajinskim Sokol Kijev. V naslednjo fazo tekmovanja vodi le prvo mesto.

Potem ko so lani slovenske barve v celinskem pokalu branili Celjani, se tokrat v tekmovanje po dobrem letu vračajo člani Jesenic. Drugi krog celinskega pokala jih med petkom in nedeljo čaka v Rittnu, kjer se bodo v skupini C merili z dvema predstavnikoma iz alpske druščine (Ritten in Sisak) in ukrajinskim Sokol Kijev.

Za uvod proti alpskim novincem, zmagovalec novembra na Slovaško

Tekmovanje bodo v petek ob 16. uri odprli proti Sisku, dan pozneje jih ob isti uri čaka Sokol, v nedeljo ob 20. uri pa še gostitelj Ritten. V tretji krog tekmovanja bo napredoval zmagovalec turnirja v Italiji. Ta se bo nato novembra v naslednji fazi meril z gostiteljem, slovaško Žilino, kazahstanskim Arlanom in valižanskim Cardiffom.

Jeseničani so to sezono Alpske lige z novinci, hokejisti Siska, že igrali in jih premagali šele po podaljšku. Hrvaški klub se v Alpski ligi dobro drži, s točko in tekmo manj od železarjev je peti. Ritten je odigral tekmo več od gorenjske ekipe in je po sedmih srečanjih pri petih zmagah in dveh porazih, s čimer se uvršča na drugo mesto.

Jeseničani so v sezoni 2023/24 prišli do tretjega kroga celinskega pokala, v tem pa izpadli v konkurenci Cardiffa in francoskega Angersa; sezono pred tem pa so končali na turnirju drugega kroga v Asiagu.

Druga skupina se bo za napredovanje merila v Romuniji. Foto: Sportida

Druga skupina v Romuniji

Vzporedno s turnirjem v Rittnu bo skupina D drugi krog celinskega pokala igrala v Romuniji, kjer se bo gostitelj Corona Brasov meril z latvijskim HK Mogo, madžarskim Ferencvarošem in litovsko Energijo Elektrenai. Zmagovalec bo tretji krog igral na Danskem.

V prejšnji sezoni je slavil kazahstanski klub Nomad, ki je na finalnem turnirju premagal Cardiff, Katovice in danski Herning. Novi zmagovalec bo znan po turnirju, ki bo med 16. in 19. januarjem prihodnje leto.