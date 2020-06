Olimpija pripeljala finsko moč. Odločitev o ligi EBEL do konca tedna.

Pri HK SŽ Olimpija so po treh sezonah z izključno slovenskimi hokejisti v zmajevo gnezdo pripeljali prvega tujca. Po selitvi prvega vratarja Žana Usa na Jesenice bodo v Ljubljani med vratnicama računali na finsko moč, v Tivoli prihaja Paavo Hölsä, ki je v zadnjih sezonah branil v drugokakovostni finski ligi Mestis. Z Ljubljančani se je dogovoril za dvoletno sodelovanje. Ali bo z Olimpijo nastopal v ligi EBEL, bo jasno do konca tedna.

Vodstvo HK SŽ Olimpija in trener Ivo Jan so se po slovesu v zadnjih letih prvega vratarja Žana Usa, ki se je preselil na Jesenice, odpravili na lov za novo prvo hobotnico. Našli so jo na tujem trgu, in sicer na Finskem, od koder se bo v slovensko prestolnico kmalu preselil Paavo Hölsä.

Finec Paavo Hölsä bo prvi vratar HK SŽ Olimpija v prihodnji sezoni. Foto: HK SŽ Olimpija Petindvajsetletnik je zadnjih pet sezon igral v drugi finski ligi, t. i. Mestis. Štiri leta, tudi zadnje leto, je branil barve kluba RoKi, s katerim se ni nikoli uvrstil v končnico. V zadnji predčasno končani sezoni je v vratih stal na 44 tekmah in bil pri svojem delu 89,9-odstotno uspešen. Gre za nizkoraslega čuvaja mreže, ki ima po uradnih podatkih 178 centimetrov in 77 kilogramov.

"Veselim se, da se bom v naslednji sezoni pridružil ekipi Olimpije. Verjamem, da bomo odlična ekipa in se bomo v vseh tekmovanjih dobro borili. Upam, da nas bo na tribunah podpiralo veliko navijačev. Se vidimo v Hali Tivoli," je v klubski mikrofon dejal Hölsä, ki bo v Ljubljano prišel pred začetkom treningov na ledu, so sporočili iz ljubljanskega kolektiva. Ta naj bi še v tem tednu naznanil kakšno večjo okrepitev.

"Vesel sem, da smo hitro našli zamenjavo, saj je v tem času zaradi razmer trg precej miren. Verjamem, da se bo Paavo odlično odrezal in da bo med boljšimi vratarji v ligi," o novem varovancu pravi Ivo Jan. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za zdaj je zadovoljstvo obojestransko

Trener Ivo Jan je pred časom v pogovoru za Sportal o iskanju vratarja dejal, "da bi radi videli kakšnega morda malo mlajšega vratarja, ne premladega ne prestarega, tako da bi z njim delali dolgoročno", ob dogovoru s Fincem pa dodal: "Iskali smo zamenjavo za Žana Usa in v tem kontekstu našli finskega vratarja. Vesel sem, da smo hitro našli zamenjavo, saj je v tem času zaradi razmer trg precej miren. Verjamem, da se bo Paavo odlično odrezal in da bo med boljšimi vratarji v ligi. Trenutno je zadovoljstvo obojestransko."

Italijani: Olimpija se vrača, Ljubljančani: jasno bo v nekaj dneh

Olimpija je zadnje tri sezone nastopala v Alpski ligi, ne skriva pa, da si želijo na višjo raven. Govorice o vrnitvi Ljubljane v ligo EBEL oziroma po novem ligo bet-at-home so pred tednoma znova oživeli. Tako direktor tekmovanja Christian Feichtinger kot klub sta potrdila, da sta v resnih pogovorih, da bi zmaji že v prihodnji sezoni znova igrali v ligi EBEL.

Bodo zmaji in železarji še naprej igrali na istem tekmovanju? Foto: Peter Podobnik/Sportida

Športni direktor EBEL-ligaša Bolzana Dieter Knoll je za avstrijske medije pred dnevi dejal, da bo po njegovem mnenju Olimpija res že jeseni v ligi EBEL. Predsednik slovenskega kolektiva Miha Butara nam je dejal, da jih čaka še nekaj sestankov in da bo vse jasno do konca tedna.

Ljubljančani so v ligi EBEL zadnjič igrali v sezoni 2016/17, a takrat z drugim pravnim subjektom (HDD Olimpija), ki je v stečajnem postopku, ali bodo kmalu spet, pa bo odvisno tudi od pogajanj v prihodnjih dneh.

