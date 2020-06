Pri HK SŽ Olimpija so razširili svojo branilsko vrsto. Prihodnji dve sezoni bo v zeleno-belem drsal Aleksandar Magovac, ki si je v zadnjih treh letih utrl pot v reprezentanco. "Pričakujem uspešno in zanimivo sezono, v kateri bodo naši cilji definitivno posegati po najvišjih mestih," je o ciljih, vezanih na Alpsko ligo, dejal 29-letnik.

Po ponedeljkovi naznanitvi prvega tujca v treh letih - med vratnicama HK SŽ Olimpija bo stal Finec Paavo Hölsä - so v ljubljanskem klubu potrdili prihod 29-letnega branilca Aleksandra Magovca. S kolektivom se je dogovoril za dvoletno sodelovanje.

Gorenjec je vse do leta 2012 igral na Jesenicah, s katerimi je več sezon nastopal v ligi EBEL, a se nato po klavrnem koncu kluba podal čez mejo. Naprej v nižjo ligo (INL) k Zell am Seeju, nato k češkemu Znojmu, kjer je spet okusil EBEL, pa h Kitzbuhlu (INL). Leta 2016 se je vrnil domov in v Alpski ligi dve leti branil barve Jesenic, v obrambi katerih je bil eden od ključnih členov. Po tej izkušnji se je znova podal v iskanje hokejske sreče v tujini. Najprej h Grenoblu, s katerim je pod taktirko Eda Terglava postal francoski prvak, v zadnji sezoni pa si je kruh služil na Slovaškem - prvi del pri Popradu, februarja pa se je moral preseliti k skromnejšemu moštvu z lestvice Nove Zamky. Na 40 tekmah zadnje sezone je dosegel zadetek in dve podaji.

Foto: HDD Jesenice, Drago Cvetanovič

Magovac: Posegati po najvišjih mestih

"Lepo se je vrniti v domače okolje. V Ljubljani so me prepričale ambicije kluba po visokih ciljih in veselim se, da bom s svojimi izkušnjami pomagal klubu. Pričakujem uspešno in zanimivo sezono, v kateri bodo naši cilji definitivno posegati po najvišjih mestih," je za klubsko spletno stran o ciljih, vezanih na Alpsko ligo, dejal branilec, ki se je v zadnjih letih prebil v reprezentanco in z njo nastopil na dveh svetovnih prvenstvih.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Veseli me, da se nam danes pridružuje reprezentančni branilec Aleksandar Magovac, ki je prepoznal potencial naše ekipe. S svojimi izkušnjami iz tujine bo okrepitev na branilskem položaju, s svojo prisotnostjo pa bo pokazal tudi smer razvoja našim mlajšim igralcem, od katerih v naslednji sezoni pričakujemo pomemben preskok. Sicer pa naša ekipa počasi dobiva končno podobo, v prihodnjih dneh lahko pričakujemo še kakšno dodatno okrepitev," pa je ob sklenitvi sodelovanja dodal novi športni direktor kluba Jože Kovač.

Večina hokejistov s seznama zeleno-belega tabora za prihodnjo sezono je v moštvu igrala že v zadnjih sezonah, ob Magovcu in finskemu čuvaju mreže sta novinca še dva - napadalca Tadej Čimžar in Jure Sotlar.

V zadnjih dneh so se znova pojavila namigovanja, da bi Olimpija že jeseni lahko igrala v ligi EBEL (po novem ligi bet-at-home), da so v pogovorih z Ljubljano, je za Kronen Zeitung dejal vodja tekmovanja Christian Feichtinger, a je napredovanje na višjo tekmovalno raven še na čakanju.