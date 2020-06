Olimpija zdrsnila, Jesenic ni na lestvici

Francoski spletni portal že vrsto let pripravlja povzetek sezon evropskih lig, na podlagi katerega na osnovi določenih kriterijev sestavi lestvico 250 najboljših klubov. Ruski CSKA ostaja na vrhu, močno je poskočil Kazan, prvič se je med najboljšo deseterico znašel klub iz Kazahstana, hud padec pa je doživel Bern, za katerega je igral Jan Muršak. Na lestvici je znova zgolj en slovenski klub, HK SŽ Olimpija je padel za 34 mest in je 226., Jeseničanov, ki so lani uvrstitev ujeli za rep, tokrat ni več med 250-erico.

Po koncu tekmovalnih obdobij v evropskih hokejskih ligah sledijo takšni in drugačni izračuni, analize in pregledi, ki spodbudijo nastanek lestvic, osnovanih na različnih kriterijih, ki naj bi kazali, kdo je bil v pretekli sezoni med boljšimi.

Eno od takšnih že več let pripravljajo pri hockeyarchives.info. O tem, kdo bo najvišje na lestvici 250 evropskih klubov, tudi na podlagi zadnjih sezon, odloča vsota uspešnosti kluba v ligaškem tekmovanju, hokejski ligi prvakov in Kontinentalnem pokalu, a največjo težo pri oblikovanju te lestvice ima kakovost lige, v kateri igrajo.

Najmočnejša je kontinentalna hokejska liga, med prvimi petimi so še švedska elitna liga SHL, finska Liiga, češka Extraliga, švicarska NLA, ne manjkajo niti klubi iz lige EBEL in tisti, ki igrajo v manj kakovostnih ligah – tudi v Alpski ligi, slovenskem prvenstvu.

CSKA ostaja na vrhu

Že vse od sezone 2005/06 je na vrhu lestvice ruski kolektiv, drugo leto zapored je to moskovski CSKA, medtem ko je velikan iz Sankt Peterburga padel z drugega na četrto mesto. Tik pred njim je še eno rusko moštvo, ki je poskočilo za kar 22 mest, in sicer Bars Kazan. Ta je redni del KHL končal na prvem mestu vzhodne konference in se zanesljivo uvrstil v konferenčni polfinale, a nato zaradi pandemije novega koronavirusa predčasno končal sezono.

Barys Nur-Sultan, ki domuje v Barys Areni, se je kot prvi kazahstanski klub prebil med deseterico najboljših evropskih klubov. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Med prvimi štirimi je tako le en neruski klub, švedska Luleå HF je s prvim mestom po rednem delu lige SHL in polfinalu lige prvakov pridobila deset mest in je druga. Med deseterico so še dva švedska kluba (Frölunda, za katero bo znova igral Jan Muršak, in Färjestad), en ruski (Dinamo Moskva), finski (Kärpät Oulu), nemški (Red Bull München) in kazahstanski (Barys Nur-Sultan). Sploh prvič se je zgodilo, da imajo Kazahstanci svojega predstavnika med najboljšo deseterico, Barys se je za deset mest povzpel na račun drugega mesta vzhodne konference lige KHL.

Hud padec Berna

Enega najhujših padcev je doživel švicarski Bern, za katerega je igral Muršak. Švicarskemu prvaku iz leta 2019 se v skrajšani sezoni ni uspelo uvrstiti v končnico, ki je na koncu zaradi pandemije sicer niso mogli izpeljati. Bern je s petega mesta padel na 57.

HK SŽ Olimpija, ki je v predlanski sezoni osvojil vse, kar se je dalo, v lanski pa ubranil pokalni naslov, je edini slovenski predstavnik na lestvici 250 evropskih klubov. Ljubljančani so izgubili 34 mest in so 226. Foto: Grega Valančič / Sportida

Znova zgolj en slovenski klub

Lani sta se po sezoni 2011/12 med 250 klubi spet znašla oba slovenska rivala iz Ljubljane in z Jesenic, a že letos je na lestvici znova zgolj eden. Ljubljanski HK SŽ Olimpija, ki je v predlanski sezoni osvojil vse, kar se je dalo, je tokrat izgubil 34 mest in padel na 226. HDD Sij Acroni Jesenice, ki je lani uvrstitev ujelo za rep (249.), se tokrat ni znašlo med 250-erico.

Najvišje na lestvici med klubi, ki so v zadnjem tekmovalnem obdobju igrali v razširjenem avstrijskem prvenstvu, je na 85. mestu Salzburg.

Na lestvici je sicer tudi več klubov, ki igrajo v poljski ligi, ligi Erste, drugi nemški, ukrajinski ...

Lestvica najboljših 250 evropskih klubov za sezono 2019/20:* 1. CSKA Moskva (Rusija): 52,01 točke (=)

2. Luleå HF (Švedska): 51,17 (+10)

3. AK Bars Kazan (Rusija): 49,65 (+22)

4. SKA Sankt Peterburg (Rusija): 47,57 (-2)

5. Kärpät Oulu (Finska): 46,26 (-2)

6. Red Bull München (Nemčija): 45,9 (+10)

7. Frölunda (Švedska): 44,03 (-3)

8. Färjestad (Švedska): 44,01 (=)

9. Barys Nur-Sultan (Kazahstan): 43,98 (+10)

10. Dinamo Moskva (Rusija): 43,89 (+17)

...

226. HK SŽ Olimpija (Slovenija): 8,02 (-34)

… *Po kriterijih hockeyarchives.info (celotna lestvica). V oklepaju je zapisano, koliko mest je klub pridobil ali izgubil od lani oziroma ali je ostal na istem mestu.

Preberite še: