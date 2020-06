Muršakovi bodo branjenje naslova začeli proti Belorusom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Znani so pari 1/16 finala hokejske lige prvakov v sezoni 2020/21. Naslov bo branil švedski klub Frölunda, za katerega bo znova zaigral slovenski napadalec Jan Muršak. Ta bo tekmovalno obdobje, ki bo zaradi pandemije novega koronavirusa potekalo v spremenjenem formatu, v ligi prvakov oktobra začel proti beloruskemu Neman Grodnu. Nasprotnik Grenobla trenerja Eda Terglava bo nemški Adler Mannheim. Prvak bo znan 9. februarja.

Za razliko od zadnjih let bo hokejska liga prvakov v sedmi sezoni od ponovne izvedbe potekala drugače. V preteklosti so ekipe tekmovanje začele že avgusta v skupinah, tokrat pa se bo zaradi pandemije novega koronavirusa vse skupaj zamaknilo. Liga prvakov se bo začela oktobra. Skupinskega dela ne bo. 32 moštev, največ (po pet) je švedskih in švicarskih, bo tekmovanje namreč začelo neposredno z izločilnimi boji.

Žreb 1/16 finala so danes opravili v Zürichu, s tem pa tudi začrtali križanje ekip do finala. Vse do finalnega obračuna bodo igrali po sistemu boljši z dveh tekem (eno bodo odigrali doma, eno v gosteh), o prvaku pa bo odločala ena sama finalna tekma. Ta bo na sporedu 9. februarja prihodnje leto.

Muršakovi po tretji zaporedni (skupno peti) naslov

V zadnjih šestih sezonah v tej izvedbi lige prvakov je kar štirikrat slavila švedska Frölunda, ki bo lovila tretji zaporedni naslov v tekmovanju. Za skandinavski klub bo znova igral slovenski napadalec Jan Muršak. Žreb je odločil, da bodo Štajerec in soigralci vlogo favorita potrjevali proti beloruski ekipi Neman Grodno, ki je pred začetkom končnice tamkajšnje lige (edina v Evropi, ki so jo izpeljali do konca) zasedala drugo mesto. Zmagovalca para v osmini finala čaka zmagovalec para Bolzano - EHC Biel.

Grenoble trenerja Eda Terglava v 1/16 finala lige prvakov oktobra čaka nemški Adler iz Mannheima, drugo najvišje uvrščeno moštvo rednega dela lanske sezone v ligi DEL. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Terglavovi nad Nemce

Za zdaj je jasno, da bo ob Muršaku v ligi prvakov sodeloval vsaj še en Slovenec – trener Edo Terglav bo v njej znova vodil Grenoble, ki je v rednem delu predčasno končane sezone zasedel prvo mesto. Francozom je žreb nemški klub Adler Mannheim, ki je redni del končal na drugem mestu elitne nemške lige DEL. Zmagovalec para se bo v osmini finala pomeril z zmagovalcem para Luleå - Eisbären Berlin.

Predviden začetek 1/16 finala je 6. oktober, finale bo 9. februarja prihodnje leto. Lani je Frölunda v finalu s 3:1 premagala češki Hradec Kralove.

Pari 1/16 finala lige prvakov: Frölunda (Jan Muršak) - Neman Grodno

Adler Mannheim - Grenoble Bruleurs de Loups (Edo Terglav)

Bílí Tygři Liberec - GKS Tychy

Luleå - Eisbären Berlin

ZSC Lions - SønderjyskE Ishockey

Lukko - HC Sparta Praha

Red Bull Salzburg- Tappara

Bolzano - EHC Biel

Färjestad - Cardiff Devils

Straubing Tigers - Geneve-Servette

Kärpät - Aalborg Pirates

EV Zug - Skellefteå AIK

Red Bull München - Ilves Tamppere

Oceláři Třinec - Junost Minsk

HC Davos - Vienna Capitals

Rögle - Stavanger Oilers

Zmagovalci lige prvakov: 2019/2020: Frölunda (Šve)

2018/2019: Frölunda (Šve)

2017/2018: JYP Jyväskylä (Fin)

2016/2017: Frölunda (Šve)

2015/2016: Frölunda (Šve)

2014/2015: Lulea (Šve)

Od kod prihajajo sodelujoči klubi? Švedska: Frölunda, Luleå, Färjestad, Rögle, Skellefteå AIK

Švica: ZSC Lions, EV Zug, HC Davos, Geneve-Servette, EHC Biel

Nemčija: Red Bull München, Adler Mannheim, Straubing Tigers, Eisbären Berlin

Finska: Kärpät, Lukko, Tappara, Ilves

Češka: Bílí Tygři Liberec, Oceláři Třinec, HC Sparta Praha

Avstrija: Red Bull Salzburg, Vienna Capitals (liga EBEL)

Italija: Bolzano (liga EBEL)

Danska: SønderjyskE Ishockey, Aalborg Pirates

Belorusija: Junost Minsk, Neman Grodno

Velika Britanija: Cardiff Devils

Francija: Grenoble Bruleurs de Loups

Norveška: Stavanger Oilers

Poljska: GKS Tychy

Preberite še: