Na prestolu nič novega, Švedi ubranili naslov

Hokejisti Mountifeld HK, ki so prvič zaigrali v finalu lige prvakov, so pred domačimi gledalci v CPP Arena povedli v 7. minuti, ko je ob igralcu več zadel Petr Koukal, a nato je v zadnjih treh minutah uvodne tretjine sledil popoln preobrat branilcev naslova. Simon Hjalmarsson je v 17. minuti ob številčni prednosti izenačil, dve minuti zatem je za vodstvo Švedov poskrbel Max Friberg, Johan Sundstrom pa je tik pred prvim odmorom zadel za vodstvo s 3:1. Pri tem rezultatu je ostalo do konca srečanja.

Za Frölundo, ki je petič zaigrala v finalu lige prvakov, je to četrti naslov.

🎯 @frolunda_hc have turned this game completely on its head and now lead 3-1 after the first period! #CHLFinal pic.twitter.com/TMrgFlXMk7