Prenovljeni Tivoli bo novembra pričakal Beloruse in Latvijce

Na letnem sestanku IIHF so prek konferenčnega klica danes razpravljali tudi o Celinskem pokalu, ki bo v tej sezoni potekal po spremenjenem formatu.

Oktobra na Islandiji in v Bolgariji, novembra v Ljubljani

Tekmovanje združuje 20 klubov iz 20 držav, potekalo pa bo v treh fazah. Prva se bo začela oktobra, ko bosta Islandija in Bolgarija med 16. in 18. oktobrom gostili kvalifikacijski skupini s po štirimi udeleženci.

Najboljša dva bosta napredovala v novembrski drugi del, v katerem se bo tekmovanju pridružil tudi slovenski predstavnik HK SŽ Olimpija. Ljubljančani bodo gostitelji ene od štirih skupin drugega dela.

V Tivoliju bodo med 13. in 15. novembrom palice prekrižali z beloruskim Shakhtyor Soligorsk, latvijskim Olimp Riga, ki se je prav tako zanimal za gostiteljstvo, in zmagovalca kvalifikacijske skupine v Sofiji, v kateri bodo ob gostitelju Irbis-Skate Sofia igrali Crvena Zvezda Belgrade, Mladost Zagreb, Buz Beykoz Istanbul.

Olimpija se bo za napredovanje na zaključni turnir doma borila z beloruskim Shakhtyor Soligorsk, latvijskim Olimp Riga in zmagovalcem kvalifikacijske skupine. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmagovalcu vstopnica za ligo prvakov

Zmagovalec vsake od štirih novembrskih skupin bo napredoval na zaključni turnir, ki ga bo med 8. in 10. januarjem prihodnje leto gostil eden od udeležencev.

Zmagovalcu Celinskega pokala je bila v preteklih letih ponujena možnost sodelovanja v kakovostnejšem klubskem tekmovanju, ligi prvakov. Lani je slavil danski Vojens, HK SŽ Olimpija pa je po bledih predstavah v svoji skupini zasedel tretje mesto.

Ljubljančani so se v zadnjih tednih znova zanimali za priključitev nekdanji ligi EBEL, po novem ligi BAHEL, že v tej sezoni, a uradno še niso naznanili, kje bodo igrali. To naj bi naredili najpozneje v ponedeljek, ko bodo na novinarski konferenci s štirimi igralskimi novinci (Žigo Pancetom, Juretom Sotlarjem, Tadejem Čimžarjem in Aleksandrom Magovcem) in prevetrenim strokovnim štabom predstavili cilje za prihodnje tekmovalno obdobje.

V ponedeljek bo tudi izredni kongres IIHF, na katerem bodo odločali tudi o odpovedanih letošnjih svetovnih prvenstvih. Pri HZS verjamejo, da bo Tivoli, ki bi moral SP gostiti konec aprila, SP gostil prihodnje leto.

Celinski pokal 2020/21: Kvalifikacije, 16.-18. oktober 2020: Skupina A (Akureyri, Islandija): Kaunas Hockey (Litva), Barca Hockey (Španija), Skautafelag Akureyrar (Islandija), HC Bat Yam (Izrael).



Skupina B (Sofija, Bolgarija): Crvena Zvezda (Srbija), Mladost Zagreb (Hrvaška), Buz Beykoz Istanbul (Izrael), Irbis-Skate Sofia (Bolgarija). Skupinski dell, 13.-15. november 2020:

Skupina C (Amiens, Francija): Yertis Pavlodar (Kazahstan), Amiens Gothiques (Francija), Ferencvarosi TC (Madžarska), drugouvrščeni iz skupine B. Skupina D (Asiago, Italija): Sheffield Steelers (Velika Britanija), Asiago Hockey (Italija), ? (Ukrajina), drugouvrščeni iz skupine A. Skupina E (Ljubljana, Slovenija): Shakhtyor Soligorsk (Belorusija), Olimp Riga (Latvija), HK SŽ Olimpija Ljubljana (Slovenija), zmagovalec skupine B. Skupina F (Frederikshavn, Danska): Unia Oswiecim (Poljska), Frederikshavn White Hawks (Danska), SC Miercurea Ciuc (Romunija), zmagovalec skupine A. Zaključni turnir, 8.-10. januar 2021: gostil ga bo eden od udeležencev

