Olimpija še čaka

Ni še uradno jasno, ali bo vodstvu HK SŽ Olimpija uspel preboj na višjo tekmovalno raven, v ligo BAHEL. Če se je pred mesecema zdelo, da so v Ljubljani korak naprej preložili na prihodnje leto, so v zadnjih tednih govorice o tem, da bi zmaji že prihajajočo sezono lahko nastopali v nekdanji ligi EBEL, znova oživele.

Vodstvo kluba se je z vodstvom lige v zadnjem času pogajalo predvsem o določenih finančnih ugodnostih (znižano plačilo pristojbine), odgovor na to, ali bo Olimpija res stopila stopnico višje, se je tako zamikal iz dneva v dan. Tudi danes popoldan predsednik zeleno-belega kolektiva Miha Butara še ni imel konkretnih informacij: "Predsedstvo lige je imelo včeraj sestanek, v katerem so imeli na dnevnem redu tako nas kot Linz, a ni sporočilo še nič. Še vedno čakamo."

Olimpija je na ligo ta teden poslala pismo, neke vrste ponudbo, v kateri je predstavila svoje zmožnosti, med drugim tudi to, da bi pristojbino poravnala v obrokih. Če bo vodstvo tekmovanja prikimalo, morajo Ljubljančani prestati še glasovanje klubov. Za pridružitev potrebujejo dvotretjinsko večino, kar naj ne bi bila težava. V nasprotnem primeru bodo še naprej igrali v Alpski ligi, za katero so oddali prijavo. Odločitev naj bi bila znana do konca tedna, vsekakor pa do ponedeljka, ko bodo na novinarski konferenci predstavili cilje za prihodnjo sezono.

V Ljubljani verjamejo, da bo prenovljeni Tivoli novembra gostil Celinski pokal. Foto: Grega Valančič/Sportida

Bodo novembra gostili Beloruse in Latvijce?

V tej bo Olimpija nastopala tudi v Celinskem pokalu. Ta se bo s kvalifikacijami začel sredi oktobra, zmaji se mu bodo pridružili sredi novembra (13.-15.), ko bodo igrali z beloruskim Shaktyorjem Soligorskom, zmagovalcem rednega dela latvijskega prvenstva HC Olimp 69 Riga in zmagovalcem kvalifikacijske skupine, v kateri bodo igrali Crvena Zvezda (Srbija), KHL Mladost (Hrvaška), Buz Beykoz (Turčija) in SC Irbis Skate (Bolgarija).

Zmagovalec novembrskega turnirja – za gostiteljstvo skupine se zanimata Olimpija in Riga – bo napredoval na zaključni turnir, ki bo predvidoma med 8. in 10. januarjem.

