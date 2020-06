Če se je pred mesecema zdelo, da so v Ljubljani tekmovalni korak naprej dokončno preložili na prihodnje leto, so se v zadnjih tednih pogovori med vodstvom HK SŽ Olimpija in vodstvom lige BAHEL (nekdanje lige EBEL, po novem Bet-at-home league) za pridružitev zmajev že v prihajajoči sezoni znova okrepili.

Glavna tema pogovorov oziroma pogajanj so finančna sredstva. Olimpija je na vodilne može tekmovanja pretekli teden naslovila pismo, neke vrste ponudbo, v kateri je predstavila svoje zmožnosti, med drugim tudi to, da bi pristojbino poravnala v več obrokih (v prihodnjih štirih letih). Če bi vodstvo tekmovanja prikimalo ponudbi s Celovške 25, bi morali Ljubljančani prestati še glasovanje klubov. Za pridružitev potrebujejo dvotretjinsko večino, kar naj ne bi bila težava. Če vodstvo ne bi sprejelo ljubljanske ponudbe, bi Ljubljančani ostali v Alpski ligi, v katero so se prijavili.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida A odgovora vodstva BAHEL še ni. Zapleta se z Linzem, kjer je bil dolga leta glavni klub Black Wings Linz, zdaj pa je opozicija ustanovila nov klub, tako da želita v ligi igrati oba linška kolektiva. Zdaj prednostno poskušajo razrešiti avstrijsko vprašanje, šele nato naj bi bila na vrsti Olimpija. Popoldan je prišla informacija, da novi klub EHV Linz ni dobil potrebne dvotretjinske podpore klubov (sedem klubov od desetih, slovaški novinec ni imel pravice glasovanja.

"Odgovora na žalost še nimamo. Kar zadeva tekmovanja, v katerih bomo nastopali, smo uradno prijavljeni v Alpsko ligo in državno prvenstvo, gostili bomo tudi Celinski pokal. Smo pa že po koncu sezone oddali prijavo za sodelovanje v ligi Bet-at-home, s tem da smo jasno povedali, da bi tam nastopali v sezoni 2021/22. A po izstopu orlov iz Znojma smo na vodstvo lige poslali dopis, ponudbo, da bi sodelovali že v prihajajoči sezoni. Vodstvo ima na mizi našo ponudbo, niso je zavrgli, a se še odločajo. Če se bo pokazala priložnost, bomo v ligo skočili," je na novinarski konferenci dejal predsednik kluba Miha Butara in dodal, da je Linz zdaj prva točka vodstva lige.

Butara upa, da bodo odgovor dobili čim prej, nekaj manevrskega prostora sicer še imajo, saj se bo večina evropskih lig zaradi koronakrize začela pozneje (Alpska liga predvidoma oktobra), prav tako bodo klubi v ligi BAHEL šele 1. julija začeli sklepati nove pogodbe z igralci. Olimpija bi se v primeru igranja v ligi BAHEL okrepila še vsaj s petimi igralci.

Spremembe v vodstvu in kadru

Ivo Jan upa, da bodo čim prej razrešili vprašanje tekmovalne prihodnosti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Pri Olimpiji so dočakali nekaj sprememb. Zgodila se je trenerska menjava, Gregorja Polončiča je na položaju glavnega trenerja zamenjal Ivo Jan. "Že lani sem imel kar nekaj časa, da sem se spoznal z delom v klubu. Pripravljamo se tako na scenarij A, ki predvideva igranje v Alpski ligi, kot scenarij B z ligo BAHEL. Taktika, način naše igri se bo, glede na scenarij, razlikoval. V Alpski ligi bi bili mi tisti, ki bi morali vsiljevati svoj stil igre in bili bolj agresivni, v ligi BAHEL bi bilo, glede na kader, vse bolj zasnovano na obrambi in hitri tranziciji," pravi Jan, ki upa, da bodo čim prej razjasnili, kje bodo igrali v prihodnji sezoni.

Igralci bodo slaba dva meseca delali po posebnih programih (nekateri imajo svoje kondicijske trenerje), znova se bodo zbrali 10. avgusta, ko se obetajo testiranja, teden dni zatem pa se bodo podali na led.

Jože Kovač upa, da bo klub v prihodnosti zrasel v regionalni hokejski center. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po dolgem času se je z direktorskega položaja umaknil Tomaž Vnuk, vlogo športnega direktorja je prevzel Jože Kovač. "Projektu sem se pridružil zaradi vizije predsednika Butare. Ob tem se želim zahvaliti Tomažu, ki je v zadnjih letih naredil ogromno. Želimo postati regionalni hokejski center, vključno z infrastrukturo, ki se nam obeta. Pripravljeni želimo biti tudi s trenersko ekipo in znanjem, poleg mladinskega dela pa je cilj preskok v kakovostnejše tekmovanje. Trenutno je to liga BAHEL, ki igralcem omogoča tudi skok v najkakovostnejše evropske in svetovne lige. Ob koncu tega obdobja bomo lahko tu videli podvojeno število otrok v akademskem delu in stabilno člansko ekipo v močni ligi," je o željah spregovoril Kovač.

Nekaj besed je namenil tudi projektu gradnje pomožne dvorane na ploščadi pred halo, ki bo vključevala ledeno ploskev (namenjeno treningom, pa tudi kakšni tekmi), manjšo tribuno, slačilnico, mogoč pa bo tudi prehod v obstoječo dvorano. Gradnja naj bi se začela prihodnje leto, pri Olimpiji upajo, da bo "zgrajena v doglednem času". Če se bo to uresničilo, pri Olimpiji menijo, da bodo imeli odlične možnosti za razvoj kluba v regionalni hokejski center.

Otroka Olimpije sta se vrnila, pozdravili tudi gorenjski moči Gorenjec Aleksandar Magovac bo prvič oblekel dres večnega tekmeca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Spremembe so tudi v igralskem kadru. V zadnjih letih prvi vratar zmajev Žan Us in napadalec Žan Jezovšek sta se preselila k večnemu tekmecu na Jesenice, v Ljubljani so tako prvo vratarsko violino poiskali v tujini. Paavo Hölsä je sploh prvi tujec v klubu, odkar ta s člani nastopa v Alpski ligi. V Tivoli, ki bo hokejiste pričakal v prenovljeni podobi, se vračata otroka Olimpije, napadalca Žiga Pance in Jure Sotlar, v napad in obrambo pa so dodali še Gorenjca Tadeja Čimžarja in Aleksandra Magovca.

"Nekaj grdih pogledov v domačem kraju je bilo, a smo profesionalci, s hokejem si služimo kruh. Prepričala me je dobra vizija kluba, stabilnost," je o tem, da bo premierno oblekel dres večnega tekmeca, dejal nekdanji dolgoletni član Jesenic, 29-letni reprezentančni branilec Magovac. Žiga Pance bo eno od bolj izkušenih Olimpijinih orožij. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Precej izkušenj z zmajevim taborom ima Pance, ki se v zeleni dres vrača po sedmih letih. "Lepo se je vrniti po sedmih, osmih letih tujine. Če primerjam sliko od prej, gre za čisto novo okolje. Zelo me veseli, tudi vizija vodstva je bila pomemben jeziček na tehtnici za moj podpis. Želijo si napredka v višjo ligo, da imamo zagotovljene vrhunske pogoje, mislim, da je za igralca najbolj pomembno, da lahko misli zgolj na hokej. Pripravljen sem tudi na vlogo, ko bom svoje izkušenj predajal mladim. Veselim se, ne glede na to, v kateri ligi bomo igrali," pa je po vrnitvi v Ljubljano dejal 31-letni napadalec Pance.

Še naprej v klubu ostajajo kapetan Aleš Mušič, Anže Ropret, Nik Simšič, David Planko, Miha Logar, Mark Čepon in kar nekaj mlajših hokejistov.

Če bodo ostali v Alpski ligi, bo cilj nov naslov, ob tem sta med cilji tudi domači lovoriki - državno prvenstvo in pokal Slovenije. Velike želje imajo tudi v Celinskem pokalu, v katerem želijo presenetiti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Novembra bodo gostili Celinski pokal

Bo pa Olimpija tudi letos igrala v Celinskem pokalu, ki bo z 20 klubi potekal v spremenjenem formatu v treh fazah. Prva se bo začela oktobra, ko bosta Islandija in Bolgarija gostili kvalifikacijski skupini s po štirimi udeleženci.

Najboljša dva bosta napredovala v novembrski drugi del, v katerem se bodo tekmovanju pridružili tudi zmaji. Ljubljančani bodo gostitelji ene od štirih skupin drugega dela. V Tivoliju bodo med 13. in 15. novembrom palice prekrižali z beloruskim klubom Šahtjor Soligorsk, latvijskim Olimp Riga, ki se je prav tako zanimal za gostiteljstvo, in zmagovalcem kvalifikacijske skupine v Sofiji, v kateri bodo ob gostitelju Irbis-Skate Sofia igrali Crvena zvezda, Mladost Zagreb in Buz Beykoz Istanbul. Zmagovalec skupine bo napredoval na januarski zaključni turnir četverice.

Želja kluba je, da se uvrstijo na zaključni turnir, tam pa poskusijo presenetiti in kandidirati za vstopnico za ligo prvakov (načeloma si jo zagotovi zmagovalec Celinskega pokala). Sicer pa želijo osvajati lovorike tudi v domači konkurenci - v državnem prvenstvu in pokalu.

Trenutna ekipa HK SŽ Olimpija za sezono 2020/21: Vratarja: Paavo Hölsä, Tilen Spreitzer

Branilci: Jakob Bernard, Nejc Brus, Mark Čepon, Miha Logar, Aleksandar Magovac, David Planko, Luka Zorko

Napadalci: Martin Bohinc, Tadej Čimžar, Anej Kujavec, Aleš Mušič, Janez Orehek, Žiga Pance, Anže Ropret, Mark Sever, Nik Simšič, Jure Sotlar, Luka Ulamec

Trener: Ivo Jan

