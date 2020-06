V ligi NHL, ki je zaradi pandemije novega koronavirus 12. marca prekinila tekmovanje, se je v ponedeljek s treningi v manjših skupinah do šest hokejistov začela druga faza. Med prvimi so občutke na ledu - treningi niso obvezni, udeleži se jih lahko, kdor želi, preostali trenirajo individualno kot v zadnjih mesecih - lovili člani Edmonton Oilers in New Yorks Islanders. Pri kanadski ekipi je bilo na ledu pet hokejistov: Matt Benning, Kris Russell, Tyler Benson, vratar Stuart Skinner in Alex Chiasson. Druščina je drsala v domači dvorani Rogers Place, ob odsotnosti trenerja je trenerske vajeti prevzel Chiasson in se prelevil v Davea Tippetta.

Pred treningom testi, merjenje temperature

Že med vikendom so jih testirali za novi koronavirus, test so zopet opravili pred treningom, ko so jim izmerili tudi temperaturo, v določenih fazah treninga so morali nositi maske, kontakt na ledu je bil prepovedan.

"Na pripravljalnih taborih vedno veš, kaj te čaka, kako bodo videti dnevi. A tokrat sem se počutil kot na svojem prvem profesionalnem pripravljalnem taboru. Ob nas so bili ljudje, ki so nam pomagali izpeljati trening tako, da je bilo za vse varno," je po prvi skupni uri dejal branilec Benning, zadovoljen, da je po dolgem času pod drsalkami zopet začutil led.

Takole je v ponedeljek trenirala peterica Edmonton Oilers:

Matt Benning se je počutil kot na prvem profesionalnem trening kampu. Foto: Getty Images

"Treningi so ena stvar, povsem nekaj drugega pa je, ko si na ledu. Na začetku se bolj ali manj poskušaš navaditi na stik z njim, na robove ... Nekateri s tem nimajo težav in so hitro domači, jaz pa se, če dva dni nisem na ledu, ob naslednjem stiku z njim počutim, kot da še nikoli nisem drsal. Bil sem nekoliko živčen, a sem se počutil bolje, kot sem pričakoval," je sedmi sili čez lužo razlagal 26-letnik, ki bi bil najbolj vesel, če bi sezono lahko nadaljeval v Edmontonu, kjer s partnerico pričakujeta prvega otroka.

Vodstvo lige bo namreč izbralo dve mesti, v katerih bo poskušalo izpeljati sezono. Med temi je tudi Edmonton, izbirali pa bodo še med Chicagom, Columbusom, Dallasom, Las Vegasom, Los Angelesom, Minneapolisom, Pittsburghom, Torontom in Vancouvrom.

Korak naprej k oživitvi lige

V ponedeljek so prvič po dolgem času v skupini drsali tudi New York Islanders, in sicer v svojem trening domovanju v Northwell Health Ice Center. Za uvod se je "opogumila" četverica Josh Bailey, Matt Martin, Cal Clutterbuck in vratar Thomas Greiss.

"Lepo se je bilo vrniti, biti spet na ledu, zopet začutiti plošček. Ni bilo preveč intenzivno, opravili smo nekaj vaj s ploščkom, kolikor jih v takšni skupini sploh lahko. Po treh mesecih se je pojavilo malo rje, tako da je bilo dobro zopet malo raztegniti noge na ledu. Nič ne more nadomestiti treningov na ledu, saj je to nekaj povsem drugega kot trening na suhem," je misli strnil Bailey, ki si je tovrstne treninge zadal trikrat na teden.

Josh Bailey je bil eden od štirih hokejistov NY Islanders, ki so v ponedeljek trenirali v majhni skupini. Foto: Getty Images

Krilni napadalec je treninge v skupini označil kot korak naprej k vrnitvi in oživitvi lige, a o tem, da bo moral, če bodo sezono uspeli izpeljati do konca, biti kar nekaj časa ločen od družine, ne želi razmišljati.

Islandersi si končnice tako kot Edmonton še niso zagotovili, v kvalifikacijskem delu jih čaka Florida Panthers, Naftarje pa Chicago Blackhawks. Tekme bodo potekale pred praznimi tribunami.

Če bo šlo po načrtih, sledi še tretja faza, nato tekme

Po drugi fazi in treningih v manjših skupinah sledi tretja faza s trening kampi, ki naj se ne bi začela pred 10. julijem. Po koncu pripravljalnih taborov se bo nadaljeval tekmovalni del. Za Stanleyjev pokal se bo borilo po 12 najboljših ekip vsake konference.

Osem moštev si je že zagotovilo končnico, med njimi tudi branilec naslova St. Louis Blues. Bo pa osmerica pred končnico med seboj igrala za razvrstitev. Foto: Getty Images

Najboljša štiri moštva zahoda (St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights, Dallas Stars) in vzhoda (Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals, Philadelphia Flyers) so že uvrščena v konferenčni četrtfinale, a bodo kljub temu med seboj igrala za razvrstitev in boljše izhodišče pred izločilnimi boji, medtem ko si bo preostalih 16 napredovanje v konferenčni četrtfinale poskušalo zagotoviti v kvalifikacijskem delu. Napredovala bo ekipa, ki bo prva zmagala trikrat.

V vseh krogih končnice bodo igrali na štiri zmage. Vse tekme bodo le v dveh mestih ob upoštevanju strogih ukrepov.

Sezona za sedem ekip je že končana, tudi za LA Kings Anžeta Kopitarja - naj bi se zavlekla dobro v jesen, prihodnja pa bi se lahko začela šele januarja.

Kvalifikacijski pari za uvrstitev v konferenčni četrtfinale (na tri zmage):

Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens

Carolina Hurricanes - New York Rangers

New York Islanders - Florida Panthers

Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets

Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks

Nashville Predators - Arizona Coyotes

Vancouver Canucks - Minnesota Wild

Calgary Flames - Winnipeg Jets *že v konferenčnem četrtfinalu: St. Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights, Dallas Stars, Boston Bruins, Tampa Bay Lightning, Washington Capitals, Philadelphia Flyers (predvideno je, da vse kroge končnice igrajo po ustaljenem sistemu na štiri zmage)

