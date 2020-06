V ligi NHL dogovor za tretji del vračanja v sezono

Vodstvo severnoameriške hokejske lige NHL in sindikat igralcev (NHLPA) sta se danes dogovorila za naslednji korak pri vračanju v prekinjeno sezono 2019/20, so sporočili iz NHL. Tretja stopnja bo začetek pripravljalnih kampov za ekipe, ki bodo še igrale, datum pa bo 10. julij.

Ta dogovor ima sicer opombo, da bo veljal, če bodo to omogočale zdravstvene in varnostne razmere. Prav tako za zdaj še niso določili, koliko časa bodo trajale priprave 24 ekip, ki še ostajajo v igri za Stanleyjev pokal. To bodo določili pozneje, v ligi NHL so dogovor o trajanju kampov in določitev datuma začetka končnice označili za četrti korak pri vračanju.

NHL, NHLPA agree on opening date for formal training camps. https://t.co/35lF9nEob0 pic.twitter.com/l6W4VLXVYv — NHL Public Relations (@PR_NHL) June 11, 2020

Drugi del se je že začel

Drugi del se je začel ta ponedeljek, omogoča pa treninge za manjše skupine igralcev v klubskih prostorih. NHL je določila, da gre pri teh pripravah za prostovoljno delo hokejistov, v skupini jih ne sme biti več kot šest, omejili so tudi število osebja, ki jih lahko spremlja.

Po predlogu za nadaljevanje 12. marca prekinjene sezone bodo v NHL preskočili nedokončane tekme rednega dela, v končnici pa bodo v prvem krogu prosti po štirje najboljši iz vsake konference: Boston, Tampa Bay, Washington in Philadelphia z vzhoda ter St. Louis, Colorado, Vegas in Dallas z zahoda. Igrali bodo le mini turnir za določitev nosilcev.

Preostalih 16 klubov bo v prvem krogu igralo dvoboje na tri zmage. Pari bi bili Pittsburgh - Montreal, Carolina - New York Rangers, New York Islanders - Florida in Toronto - Columbus na vzhodu ter Edmonton - Chicago, Nashville - Arizona, Vancouver - Minnesota in Calgary - Winnipeg na zahodu.

V letošnji končnici bodo v prvem krogu igrali na tri dobljene tekme, pozneje pa na štiri. Vse tekme bosta gostili le dve prizorišči, eno za moštva vzhodne konference in eno za tista iz zahodne, ki pa ju za zdaj v ligi še niso določili.

Preberite še: