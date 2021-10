Anže Kopitar: Na papirju smo boljša ekipa kot lani

Pisal se je 6. oktober 2006, ko je Anže Kopitar z dvema goloma debitiral v ligi NHL, 15 let pozneje vstopa že v 16. sezono v dresu LA Kings. "Glede na to, da bo to moja 16. sezona, je to zelo pohvalno. Zelo sem vesel, da se je moja kariera odvila, kot se je, še vedno z največjim veseljem hodim v dvorane in se pripravljam na sezono in tekme in sem ponosen na to, da sem že nekaj dosegel," je o tem, da je minilo že več kot desetletje in pol, odkar je bil novinec v tekmovanju, dejal slovenski hokejist.

Prvi cilj je končnica

"Mislim, da sem dobro pripravljen, komaj čakam, da se začnejo tekme. Toliko časa se pripravljaš, da lahko potem zaigraš najbolje, kar se da. Prvi cilj je seveda končnica, razlika med lansko in letošnjo ekipo je v kakovosti. Moramo si postaviti nek realen cilj, morda tudi malo višje. Znotraj ekipe smo samozavestni, dobro se počutimo. Vsaka ekipa hoče priti v končnico, mi bomo naredili vse, kar se da, da bomo ta cilj izpolnili," je na ponedeljkovem večernem spletnem druženju s slovenskimi novinarji pred začetkom sezone dejal Kopitar.

Upa na čim manj zapletov

V novi sezoni se bodo stvari v ligi vračale v običajen ritem. Po dveh negotovih sezonah, polnih omejitev in v veliki meri brez ali z malo navijači, bodo dvorane spet polne, omejitev potovanj ne bo več, predvsem pa bo redni del spet takšen, kot je bil nekoč.

"Na vse nas je to zelo dobro vplivalo. Vse bo dokaj normalno, nekaj omejitev je še vedno, kar pa se nas tiče, je tu urnik 82 tekem, česar smo najbolj navajeni. To bo potekalo normalno in upajmo, da s čim manj zapleti, tudi v naši ekipi," je o tej temi dejal Kopitar.

Februarja bo v ligi olimpijski premor, ki ga najboljši slovenski hokejist tokrat ne bo mogel porabiti na aktiven način, saj se Sloveniji poleti ni uspelo še tretjič v nizu uvrstiti na igre. Pravi, da bo dva tedna porabil tudi za počitek, kaj bodo takrat prosti igralci počeli med premorom, pa bo veliko odvisno tudi od položaja kraljev v sezoni oziroma uspešnosti dotedanjega dela sezone.

Kralji so v pripravljalnem obdobju odigrali sedem tekem, trikrat zmagali (San Jose Sharks, Vegas Golden Knights, Anaheim Ducks) in štirikrat izgubili (dvakrat z Arizona Coyotes, enkrat z Vegas Golden Knights, po kazenskih strelih še z Anaheimom). "Te tekme lahko zavedejo. Menim, da smo prikazali kar dobro igro, zagotovo je treba nekaj stvari še izboljšiti, izpiliti, a mi smo samozavestni," pravi o pripravljalnem obdobju.

Za ekipo je dobro poletje

Kralji po sanjskih letih 2012 in 2014 in dveh Stanleyjevih pokalih niso več predstavljali resne grožnje za vrh, v zadnjih sedmih sezonah so se le dvakrat uvrstili v končnico, obakrat so izpadli že v konferenčnem četrtfinalu.

Kopitar poudarja, da je ekipa, ki se je v zadnjih dveh sezonah precej lovila in ni našla poti do končnice, poleti dozorela. "Letošnje poletje se je izkazalo dobro za našo ekipo. Nekaj mladih se je razvilo v boljše igralce, kot so bili lani. Nekateri mladi so nabrali izkušnje, pripeljali smo tri nove obraze. Kar precej izkušene in to nam bo pomagalo. Mislim, da smo na papirju boljša ekipa kot lani. A na papirju je lahko marsikaj, v četrtek pa bo treba dobro začeti sezono, da se nabere kakšna zmaga več kot lani," je razmišljal Kapetan Los Angelesa.

Ve, da je še vedno zmožen dosegati zadetke in podajati

Čeprav v zadnjih sezonah ni bilo uspehov iz najboljših let v LA, pa Kopitar verjame, da v karieri še ni rekel zadnje. V Los Angelesu ima pogodbo še za tri sezone: "Zdaj sem že kar v letih. Ne vem koliko časa nimam, pogodba je še za tri leta, bi bilo pa lepo čim prej dobiti še kakšen pokal."

Pri dolgoletnih izkušnjah v ligi je ponovil, da je zanj bolj pomembna ekipa kot pa osebni rekordi oziroma mejniki pri golih in podajah. "Moj najvišji cilj je, da se ekipa uvrsti v končnico. Naredil bom vse, da se to zgodi. Če bom dal sto točk, bom to sprejel z največjim veseljem. A če mi konec sezone ne bo šlo, pa bomo v končnici, bom tudi zelo zadovoljen. Vem, da sem še zmožen dajati gole in podajati, če se bo vse lepo 'poklopilo' in se postavilo na svoje mesto."