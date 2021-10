Izjemen preobrat Los Angelesa pri sosedih brez Kopitarja

Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je izpustil predzadnjo pripravljalno tekmo svoje ekipe Los Angeles Kings na novo sezono severnoameriške lige NHL. Kralji so gostovali pri mestnem tekmecu Anaheimu in slavili visoko zmago s 6:3. Najbolj se je izkazal Artur Kalijev, ki je dosegel hat-trick.

Štiriintridesetletni Hrušičan Anže Kopitar je tako izpustil štiri od šestih pripravljalnih tekem, na dveh je zaigral, a je v pripravah na novo sezono še brez točke. Tokrat je počival še en veteran ekipe, Drew Doughty.

Vrhunci dvoboja med Anaheimom in Los Angelesom:

Gostitelji so bolje začeli tekmo in v uvodni tretjini povedli že s 3:0, preden so kralji strnili vrste in dosegli šest golov zaporedoma.

Zdaj kralje pred uvodom v sezono čaka le še ena tekma, ki jo bodo prav tako odigrali v dvorani Honda Center proti Anaheimu. Nova sezona lige NHL se bo začela 12. oktobra.