Na nedeljski tekmi HK SŽ Olimpija in Orli Znojmo, na kateri so zmaji slavili s 6:4, je bil na ledu tudi mož, ki ima za pasom več kot 2.000 tekem lige NHL. Gre za kanadskega linijskega sodnika Pierra Racicota, ki je maja končal dolgoletno sodniško kariero v najmočnejši ligi na svetu, v kateri je med drugim sodil tudi v finalu leta 2012, ko se je prvega Stanleyjevega pokala veselil Anže Kopitar, zadnje tedne pa je del sodniškega ustroja v ligi ICEHL.

Obračun med vodilnim moštvom lige ICEHL HK SŽ Olimpijo in češkim Znojmom je minil tudi pod budnim očesom uglednega linijskega sodnika iz lige NHL Pierra Racicota.

Štiriinpetdesetletni Kanadčan se je sodniškemu poklicu zapisal že pri 14 letih, debi v najkakovostnejši hokejski ligi na svetu pa dočakal 12. oktobra 1993 na obračunu Buffalo Sabres in Philadelphia Flyers.

Na največjem hokejskem odru je v vlogi linijskega sodnika preživel skoraj tri desetletja, upokojil se je 8. maja, ko sta si nasproti stala Florida Panthers in Tampa Bay Lightning.

Kanadčan (številka 65) je sodil tudi v finalih lige NHL leta 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 in 2019, leta 2006 je pravico delil tudi na olimpijskih igrah v Torinu. Foto: Guliverimage

Več kot dva tisoč tekem NHL, deset finalov, olimpijske igre, svetovni pokal ...

V Verdunu rojeni Racicot je bogato sodniško statistiko vpisal več kot 2.100 tekem lige NHL, oddelal je 1.880 tekem rednega dela, kar ga uvršča na 14. mesto večne lestvice. V akciji je bil tudi na 254 tekmah končnice, več jih je zbrala le šesterica. Pohvali se lahko, da je sodil v desetih finalih, med drugim tudi leta 2012, ko je bil med delivci pravice na drugi in četrti finalni tekmi Los Angeles Kings in New Jersey Devils. Tistega leta se je Anže Kopitar s Kralji veselil prvega Stanleyjevega pokala. Prizor z ene od tekem finala sezone 2011/12, v kateri so Los Angeles Kings osvojili prvi Stanleyjev pokal. Foto: Guliverimage

Leta 2009 je bil med sodniki na tekmi All-Star v Bell Centru, dvakrat je v ligi NHL sodil tudi pod milim nebom – na marčevski klasiki leta 2018 in januarskem spektaklu leta 2012 na CItizens Bank Park, kjer sta se pred 47 tisoč gledalci pomerila kluba New York Rangers in Philadelpha Flyers.

Sodil je tudi na dveh svetovnih pokalih, leta 2016, tudi v finalu, v katerem je Kopitar z Evropo izgubil s Kanado, pa tudi na olimpijskih igrah leta 2006 v Torinu.

Osmega maja je sodil še na zadnji tekmi bogate NHL-kariere, v kateri je kot linijski sodnik debitiral oktobra 1993. Foto: Guliverimage

Del sodniškega kvarteta na obračunu Olimpije in Znojma

Racicot se je po koncu sodniške kariere – ta sicer še ni povsem končana – preselil v Evropo, kjer od septembra sodniško znanje predaja v ligi ICEHL. Pretekli konec tedna je bil njegov peti delovni v regionalnem tekmovanju, ustavil se je v ljubljanskem Tivoliju, kjer je s Christophom Sternatom, Milanom Zrničem (glavna sodnika) in Gašperjem Jako Zgoncem (linijski sodnik) sestavljal sodniški poker na obračunu Olimpije in Znojma.

"Dolgo časa sem imel v mislih, da bi aktivno kariero končal tukaj. Liga mi je všeč, kar nekaj sodnikov poznam že vrsto let, uživam v sodelovanju z njimi," je za hockey-news.info povedal Racicot, ki bo del sodniških ekip ICEHL – na voljo jim je za pogovore, izmenjavo mnenj in napotke – še v novembru.

Sodniško znanje bo Racicot, na fotografiji v družbi Milana Zrnića, Christopha Sternata in "linijca" Gašperja Jake Zgonca, na kolege v ligi ICEHL prenašal še v novembru. Foto: Morgan Kristan/Sportida

"Doslej sem videl hitre in dobre igre, ekipe so zelo strukturirane. Ko sem sam na ledu, lahko drugim sodnikom takoj posredujem povratne informacije, kar je velika prednost. Pred tekmo dobimo predstavo o ekipah, se pogovorimo o trenerjih in igralcih. Med tekmo se pogovorimo o določenih potezah, po njej pa je pomembno, da vse skupaj dobro analiziramo. Izkušnje so še kako pomembne. Kljub temu se bodo v hokeju vedno dogajale napake, kolegom poskušam razložiti, da tudi sodniki delamo napake in da morajo enakopravno komunicirati tako z igralci kot trenerji. To pomaga graditi zaupanje," je o svojem delu v ICEHL še povedal Kanadčan.