"Fenomenalen pogled, a gledati je treba naprej in poskušati uresničiti prvi cilj"

Hokejisti HK SŽ Olimpija so se po nedeljski tekmi z Znojmom (6:4), na kateri so igrali z vodstvom in uspešno prebrodili črne minute, vrnili na prvo mesto lige ICEHL. "Fenomenalno, a ne smemo se ozirati preveč na to, kar smo že dosegli, pač pa gledati v prihodnost in poskušati uresničiti prvi cilj, uvrstitev v končnico," pravi avtor nedeljskega hat-tricka Nik Simšič.

Ljubljanski novinec v ligi ICEHL je tekmovalni teden po dveh porazih – torkovem na derbiju s HDD Sij Acroni Jesenice (0:3) in petkovem v Linzu (3:4 po podaljšku) – končal s sedmo zmago v regionalnem tekmovanju in z vrnitvijo na prvo mesto. V Tivoliju je v nedeljo s 6:4 padel Znojmo.

"Po porazu na Jesenicah, kjer nismo dobivali duelov in bili premalo osredotočeni pred golom, je bilo sprva zelo težko, a po porazu smo se pogledali v ogledalo, vse analizirali, pogledali, kaj smo delali narobe in kaj je treba še popraviti, da se vrnemo z igro, ki smo jo imeli v ligi EBEL in s katero smo zmagovali. Menim, da se nam je dobro izšlo, točka v Linzu, zdaj zmaga," se je skozi teden sprehodil strelec treh zadetkov proti Znojmu Nik Simšič.

"Naredili smo preveč napak, kar je Znojmo izkoristil in se približal, skoraj je prišel do izenačenja, a smo se na koncu potrudili in zmagali," je o črnih minutah, v katerih so Čehi trikrat zadeli, dejal strelec treh Olimpijinih golov Nik Simšič. Foto: Sportida

S soigralci so v 54. minuti vodili še z ugodnim rezultatom 5:1, manj kot dve minuti in pol za tem pa je na semaforju pisalo 5:4, gostje so izkoristili črne minute zmajev in ekspresno trikrat ugnali Žana Usa. Ob koncu so izenačenje iskali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a jim je Simšič z zadetkom v prazen gol za končnih 6:4 prekrižal načrte.

"V tej ligi, v kateri je zelo izenačeno, je zelo pomemben prvi zadetek, ki ti da krila, da lažje nadaljuješ. To nam je uspelo, a nato tretja tretjina. Naredili smo preveč napak, kar je Znojmo izkoristil in se približal, skoraj je prišel do izenačenja, a smo se na koncu potrudili in zmagali," je o kritičnih trenutkih razmišljal s šestimi zadetki prvi strelec Ljubljančanov in peti strelec lige.

"Iz črnih minut smo se nekaj naučili," pravi Mitja Šivic. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Začeli smo zelo dobro. Znojmo je zelo hitra ekipa, kar morda tokrat sprva ni pokazala, a nanjo smo bili res dobro pripravljeni. Na koncu pa se je pokazalo, da če jim daš priložnost, imajo znanje in hitrost, kar znajo izkoristiti. To, kar smo ponavljali, se je tudi zgodilo. A nekaj je poudarjati, nekaj pa je potem stvari narediti na ledu. Čeprav te minute niso bile dobre, sem vesel, da se je tako zaključilo in smo se iz tega tudi nekaj naučili. Zagotovo to ni dobro, a na prvih desetih tekmah je bilo veliko stvari pozitivnih. Moramo pa iti tudi čez take stvari, padce, le tako bomo postali še boljši. Ekstremno vesel sem za zmago in za tri točke, pa tudi s tem, kar se nam je zgodilo na koncu, ker bomo, ponavljam, zaradi tega postali še boljši," pa je po zmagi dejal trener Mitja Šivic.

Tudi tokrat ni imel popolne ekipe, manjkali so Wade Murphy, Aleš Mušič (prepona), Tine Klofutar (rama) in že dlje čas odsotni Anže Ropret, ki bi ga na ledu lahko znova videli čez dober mesec. "Wade bi bil lahko naslednji teden že nazaj, Mušič verjetno še ne, pri Tinetu ne kaže najbolje, Ropret je še vedno 'out', pričakujemo ga šele konec novembra. A to je hokej, vse ekipe imajo svoje težave. Mi smo zadnjih 14 dni dobro preživeli, imeli kar nekaj bolezni, manjkala nam je energija, zdaj se počasi sestavljamo, kar se opazi tudi na treningih."

Zadovoljni s prvimi desetimi krogi, a pot je še dolga

Olimpija bo imela za pripravo na naslednjo tekmo na razpolago nekaj dni več, kot jih je imela v zadnjem tednu, ko je bil na sporedu še derbi. V petek v Tivoli prihaja Beljak, ki ga bo Šivičeva četa pričakala na prvem mestu. "Fenomenalno (pogled na lestvico, op. a.). Vsi smo zadovoljni s tem, kar smo prikazali do zdaj v prvih desetih krogih, a ne smemo se ozirati preveč na to, kar smo že dosegli, saj nas čaka 52 krogov, osredotočiti se moramo na prihodnost in poskusiti doseči naš prvi cilj, in to je končnica." Foto: Guliverimage

"Fenomenalno (pogled na lestvico, op. a.). Vsi smo zadovoljni s tem, kar smo prikazali do zdaj v prvih desetih krogih, a ne smemo se ozirati preveč na to, kar smo že dosegli, saj nas čaka 52 krogov, osredotočiti se moramo na prihodnost in poskusiti doseči naš prvi cilj, in to je končnica. V sezono smo vstopili tudi z mislijo, da bodo ekipe tehnično malo bolje podkovane od nas, mi pa bomo to poskusili nadomestiti s hitrostjo in borbenostjo, kar nam uspeva. Zdaj bomo izkoristili dan počitka, potem pa se bomo začeli pripravljati na Beljak in šli po novo zmago," je še dodal Simšič.

Nedeljska tekma s koroškimi orli, ki so po skromnejšem začetku na zadnjih petih tekmah štirikrat zmagali in so deveti, se bo v Tivoliju začela ob 19.45, v nedeljo sledi gostovanje pri Dornbirnu.