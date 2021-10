Obračun vodilne ekipe Alpske lige in vodilnega moštva ICEHL je pripadel prvi. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na derbiju državnega prvenstva večnega tekmeca HK SŽ Olimpija premagali s 3:0. Igralec tekme je bil švedski vratar Oscar Fröberg, ki je zaustavil vseh 36 poskusov Ljubljančanov.

Državno prvenstvo HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Svetina 12. (Urukalo, Zibelnik, PP1), Jenko 22. (Elo, E. Pance, PP1), Crnovič 38. (Glavič, Viikilä)

Postava HDD Sij Acroni Jesenice: Fröberg, Kogovšek; Crnovič, Stojan, Elo, Viikilä, E. Pance; Brus, Planko, Svetina, S. Rajsar, Urukalo; Ščap, Zibelnik, Glavič, P. Rajsar, Ulamec; Širovnik, Seršen, Jenko, Jakupović, Krmelj. Trener: Nik Zupančič.

Postava HK SŽ Olimpija: Hölsä, Kolin; K. Čepon, Erving, Čimžar, Leclerc, Simšič; Klofutar, Magovac, Mušič, Ž. Pance, Sodja; Logar, Štebih, Jezovšek, Šturm, Tomaževič; M. Čepon, Žeželj, Kalan, Koblar, Zajc. Trener: Mitja Šivic.

Po štirih sezonah igranja HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice v Alpski ligi sta večna tekmeca letos del različnih mednarodnih tekmovanj. Ljubljančani so skočili stopnico višje, v ligo ICEHL, v kateri po osmih krogih nepričakovano vodijo. Tudi železarji v Alpski ligi zasedajo vrh, tako da bil to derbi vodilnih moštev dveh različnih kakovostnih tekmovanj.

Trener Olimpije - v prvem delu državnega prvenstva z izjemo derbijev igra z drugo, mlado ekipo - Mitja Šivic je pred obračunom dejal, da še ne ve, na kako močno ekipo bo računal na Jesenicah, da se morajo še prešteti, da je ICEHL prioriteta, a da se na Gorenjsko nikakor ne bodo šli šalit. Olimpija je v dvorano Podmežakla pripotovala v skoraj popolni zasedbi, za razliko od nedelje sta se v obrambo vrnila Aleksandar Magovac in Miha Logar, manjkal pa je oboleli Sebastien Piche. V napad se je vrnil Miha Zajc, še naprej pa v ekipi ni bilo poškodovanega Wadea Murphyja. Žana Usa, ki je branil glavnino tekem v ICEHL, ni bilo v postavi, srečanje je začel Paavo Hölsä, njegova menjava je bil Luka Kolin. Jeseničani so pogrešali poškodovanega Timoteja Kočarja, ki naj bi okreval dlje časa, oboleli Erik Svetina pa je stisnil zobe.

Železarji so imeli tokrat precej bolj razpoloženega vratarja, Oscar Froberg je zaustavil vseh 36 strelov Olimpije. Ta je, potem ko je Paavo Holsa prejel tri gole, v zadnjem delu v gol poslala Luko Kolina. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Prav 22-letnik, ki je v tej sezoni že odločal jeseniške tekme v Alpski ligi, je v 12. minuti, ko so imeli igralca več v igri štiri na tri, dosegel prvi in edini zadetek uvodne tretjine. V tej so bili zmaji sicer kakovostnejši nasprotnik, sploh na uvodu, a je domači vratar Oscar Fröberg zaustavil vse njihove poskuse. Varovanci Nika Zupančiča so v začetku drugega dela izkoristili še en power-play in z zadetkom Jaše Jenka povedli z 2:0. Olimpija še naprej ni izkoriščala svojih priložnosti, ki jih ni bilo malo, Jeseničani svoje pač. Hölsä je moral v 38. minuti še tretjič po plošček v svoj gol, na 3:0 je zvišal Aljoša Crnovič in soigralce na drugi odmor odpeljal s +3. Ljubljančani so v zadnji tretjini reagirali z vratarsko menjavo, med vratnici je stopil 17-letni Kolin, ki v 20 minutah ni prejel zadetka. Svojo mrežo pa je v 60 minutah ohranil nedotaknjeno Fröberg, zaustavil je vseh 36 strelov gostov. Železarji so na gol sprožili 21 strelov.

Moštvi sta se to sezono srečali v finalu pokala. Lovorika je po zmagi s 3:1 pripadla Ljubljančanom.

Fotogalerija s tekme (foto: Peter Podobnik/Sportida):

Crnovič: Najbolje odigrana tekma, Kalan: S sireno smo pozabili na to tekmo

"Mislim, da je bila to naša najbolje odigrana tekma do zdaj v tej sezoni. S fanti nismo popuščali, odigrali smo vseh 60 minut na polno, se borili in izkoristili dane priložnosti. Lahko rečem, da je naš vratar res dobro odbranil, kot brani že vso sezono, tako da kapo dol," je bil po zmagi v pogovoru za Šport TV zadovoljen Crnovič, ki je postavil končnih 3:0.

"Kaj je šlo narobe? Nismo dosegli gola. Oni so svoje priložnosti izkoristili, mi jih nismo. Mislim pa, da smo s sireno že pozabili na to tekmo in da se v glavi že pripravljamo na petkovo tekmo in nadaljevanje ICEHL. Pogledali bomo še analizo, delati bomo morali na učinkovitosti. Premalo smo bili borbeni pred njihovim vratarjem, preveč ploščkov je videl, tako da na koncu zaslužena zmaga Jesenic," pa je po porazu dejal napadalec Olimpije Luka Kalan.

Železarji stoodstotni

Železarji so pred derbijem v tej sezoni v državnem prvenstvu odigrali dve tekmi in imajo na računu šest točk, mlada zasedba Olimpije pa je na šestih tekmah članske lige IHL (ta šteje tudi za točke DP) pod vodstvom Gregorja Polončiča trikrat izgubila in trikrat zmagala.

