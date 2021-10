Zmaji v Linzu klonili po podaljšku

Potem, ko so v torek izgubili na derbiju državnega prvenstva s HDD Sij Acroni Jesenice, so se hokejisti HK SŽ Olimpije vrnili v lov za točke lige ICEHL. Po izjemni seriji zmag so tokrat gostovali pri zadnjem Linzu, za katerega igra tudi slovenski branilec Blaž Gregorc. Zmajem tokrat ni uspelo vknjižiti celotnega kompleta točk, saj so domači po podaljšku slavili s 4:3, tako da se v Ljubljano vračajo zgolj z eno. Tekmovalni teden bodo končali doma, v nedeljo ob 18. uri bodo gostili Znojmo.

Ljubljanska ekipa je na gostovanju v Linzu, ki je bil pred tem krogom zadnji na lestvici, iztržila točko za poraz po podaljšku in predala prvo mesto na lestvici. Ljubljančani so se prejšnji teden prebili na vrh lestvice, potem ko so tesno z 1:0 premagali Salzburg. Danes so imeli priložnost to mesto zadržati, a so na koncu iz Linza odnesli točko, kljub temu pa ostajajo eno prijetnejših presenečenj začetka sezone, saj so po devetih krogih pri 20 točkah.

Dolgo je kazalo, da bo danes izid podoben kot na zadnji tekmi, saj v prvi tretjini zadetkov ni bilo, pa tudi v drugi sta mreži mirovali krepko čez polovico tekme. Potem pa so hokejisti obeh moštev stopili na plin in začeli tudi zadevati. Prvi so do zadetka prišli domači v 37. minuti, a je že minuto zatem izenačil Nik Simšič.

Štirje zadetki v tretji tretjini

Moštvi sta tako v zadnjo tretjino vstopili z začetnim izhodiščem, ki pa se je hitro spremenilo. Sprva v korist domačih, ki so spet povedli v 44. minuti, sledil pa je hiter odgovor gostov. Olimpija je namreč dosegla dva zadetka v manj kot dveh minutah, najprej je bil uspešen Žiga Pance, potem pa še Gregor Koblar. A minimalnega vodstva, tako kot pred tem domačim, ni uspelo zadržati niti gostom. Linz je, ko je imel osem minut pred koncem na ledu igralca več, "power play" tudi izkoristil in izenačil.

Odločitev o zmagovalcu je nato padla tik pred koncem dodatnega dela igre, ko je Linzu zmago zagotovil Brian Lebler.

Kuralt s Fehervarjem na vrh

Na delu je bilo poleg Gregorca še nekaj slovenskih hokejistov. Fehervar je ob izdatni pomoči Anžeta Kuralta (gol in podaja) z zmago s 4:1 na gostovanju v Innsbrucku skočil na vrh lestvice. Celovec Roka Tičarja je po kazenskih strelih priznal premoč Bratislavi, v dvoboju moštev, ki imajo legionarje na obeh straneh, pa sta Ken Ograjenšek in Adis Alagić z Grazem morala po podaljšku priznati premoč Salzburgu Aljaža Predana. Tako Alagič kot Predan sta vpisala asistenco za zadetek.

Liga ICEHL, 9. krog Petek, 15. oktober

Black Wings Linz : HK SŽ Olimpija 4:3 (0:0, 1:1, 2:2; 1:0) *po podaljšku

Dvorana Eisarena Linz, gledalcev 1700, sodniki: Rütz, Smetana (glavna), Gatol, Riecken.

Strelci: 1:0 Pelletier (Gregorc, Umičević, 37.),1:1 Simšič (Magovac, Leclerc, 38.), 2:1 Romig (Rotter, 44.), 2:2 Pance (47.), 2:3 Koblar (Zajc, K. Čepon, 48.), 3:3 Rotter (Umičević, Lebler, 53.), 4:3 Lebler (65.).

Kazenske minute: Black Wings Linz 6, SŽ Olimpija 8. EC KAC Celovec : Iclinic Bratislava 2:3 **po kazenskih strelih

Innsbruck : Fehervar AV19 1:4

Orli Znojmo : VSV Beljak 2:5

Vienna Capitals : Val Pusteria 4:3 *po podaljšku

Bolzano : Dornbirn 2:5 Graz 99ers : Red Bull Salzburg 4:5 *po podaljšku