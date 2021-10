Zmaji po zmagi nad Salzburgom skočili na vrh

Hokejisti HK SŽ Olimpija so dvojni domači program končali s tekmo proti Red Bull Salzburgu. Srečanje je v zadnji tretjini z edinim zadetkom na srečanju odločil Gregor Koblar, zmaji pa so se z zmago povzpeli na sam vrh lestvice lihe ICEHL.

Ljubljanski hokejisti so na začetku nove sezone v zanje novem tekmovanju poskrbeli za lepo presenečenje in zbrali pet zmag v sedmih tekmah. Niti zgoščen ritem tekem in zdesetkana zasedba zaradi bolezni in poškodb pa jih nista ustavila, tako da so danes v Tivoliju dosegli novo zmago in se z njo povzpeli celo na prvo mesto lestvice.

Potem ko so v petek prav tako v domači dvorani dobili obračun s starim znancem iz alpske lige Pustertalom, so se danes zeleno-beli udarili še z moštvom, s katerim je prejšnji ljubljanski klub v nekdanji ligi Ebel že imel veliko razburljivih obračunov.

Foto: Sportida

Gostje so danes v prvi tretjini narekovali ritem. Domači, pri katerih v postavi še vedno ni bilo Mihe Zajca, Mihe Logarja, Aleksandra Magovca in Daniela Murphyja, so se morali večji del prve tretjine braniti. Svoje je dodal še vratar Žan Us, ki je ubranil nekaj nevarnih strelov, preživeli so tudi prvi "power play" tekmecev, v 19. minuti pa je imel Guillaume Leclerc lepo priložnost za zadetek, a se je izkazal Atte Tolvanen.

V nadaljevanju so tudi domači stopili na plin. Druga tretjina je bila njihova, ob dveh izključitvah Salzburga pa so si domači pripravili kar nekaj lepih priložnosti, toda vratar gostov je vse strele Leclerca, Tadeja Čimžarja in Kristjana Čepona ustavil. Gostje so imeli najlepšo priložnost ob protinapadu, ko se je kaznovani Keegan Kanzig vrnil na led in sam pridrsal pred Usa, a je bil domači vratar zbran. Ob koncu tega dela pa je s strelom od daleč poskusil še kapetan Žiga Pance, a neuspešno.

Foto: Sportida

V zadnji tretjini so sicer imeli gostje terensko premoč, toda borbeni domači hokejisti so se najprej dobro ubranili ob prvih naletih, potem pa so udarili, ko so imeli deset minut pred koncem igralca več na ledu, uspešen je bil Gregor Koblar.

Pance je nato zgrešil lepo priložnost, ko je meril iz neposredne bližine, sledil pa je hud pritisk gostov ob koncu tekme. Najprej so poldrugo minuto pred koncem potegnili vratarja na klop, minuto zatem pa je sledila še izključitev na domači strni. A so zmaji zdržali tudi igro 4-6 in se ob bučni podpori navijačev veselili prigarane zmage.

Izjava Gregorja Koblarja po tekmi s Salzburgom:

V torek derbi na Jesenicah

Olimpijo po večerni tekmi nova čaka že v torek, a takrat se ne bo borila za točke v ICEHL, pač pa na državnem prvenstvu. Na Jesenicah se bo pomerila z večnim rivalom. V petek bo nato gostovala pri Linzu.

Tičar edini legionar z zmago

Blaž Gregorc je z Linzem gostoval pri Bratislavi in po porazu z moštvom ostaja na dnu lestvice. Poraz sta s svojim Grazem doživela tudi Ken Ograjenšek in Adis Alagić, prav prvi pa je prispeval edini zadetek domačih proti Znojmu. Nič bolje ni šlo niti Anžetu Kuraltu, ki je s Fehervarjem priznal premoč Dornbirnu. Rok Tičar je s Celovcem gostoval pri Pustertalu in kot edini legionar zabeležil zmago. Tičar je tudi podal pri prvem zadetku gostov.

Liga ICEHL, 8. krog Nedelja, 10. oktober

HK SŽ Olimpija : Red Bull Salzburg 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Koblar (Jezovšek, 50.).

iClinic Bratislava : Steinbach Black Wings Linz 3:1

Graz 99ers : Orli Znojmo 1:2

Fehervar AV19 : Dornbirn 1:3

Pustertal : EC KAC Celovec 1:4

VSV Beljak : Bolzano 6:5 *po kazenskih strelih Sobota, 9. oktober

Innsbruck : Vienna Capitals 3:2