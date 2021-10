Jeseničani okrepili svoje vrste, v petek po deveto zaporedno zmago

Trenerskemu štabu HDD Sij Acroni Jesenice se je pridružil Aleksander Petrov, ki bo do konca sezone deloval kot trener vratarjev. Tridesetletnik je večino vratarske kariere preživel na Jesenicah, zadnja leta pa deloval v Združenih arabskih emiratih, kjer je deloval tudi kot trener.

"Vesel sem, da sem se lahko vrnil v domači kraj, tja, kjer sem začel svojo hokejsko kariero. Vedno se je lepo vrniti domov, pa čeprav tokrat v malo drugačni vlogi. Občutki so enkratni, tudi atmosfera v ekipi je super, hkrati pa so me vsi člani ekipe zelo lepo sprejeli. Moj cilj je, da z ekipo, tako z vratarji kot drugimi člani, sodelujemo složno in seveda osvojimo alpsko hokejsko ligo. Želim si, da bi ta ekipa čim prej zaigrala v višji ligi, saj si to zasluži, prav tako pa bi fantje s svojim garanjem in trmo lahko hitro postali konkurenčni preostalim moštvom. Na tem mestu bi se rad zahvalil vsemu trenerskemu štabu in vodstvu kluba za ponujeno priložnost," je ob vrnitvi domov povedal za uradno spletno stran kluba.

Prihaja Bregenzerwald, nato še Olimpija

Jeseničani, za katerimi je izjemen alpski niz osmih zmag, v torek so na derbiju na kolena spravili še Asiago, bodo nove alpske točke lovili v petek, ko v dvorano Podmežakla prihaja Bregenzerwald. Avstrijci so odigrali zgolj štiri tekme in vknjižili dve zmagi, med drugim so premagali tudi drugi Asiago.

Prihodnji torek bo na Gorenjskem vroče, v sklopu državnega prvenstva bodo varovanci Nika Zupančiča pričakali tekmeca iz Ljubljane, Olimpijo, ki jo v ligi ICEHL vodi Mitja Šivic.