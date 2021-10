Jeseničani niz zmag podaljšali na sedem

Jeseničani so v petek z nekaj težavami premagali Feldkirch po podaljšku in tako nadaljevali niz zmag. Danes so dodali še eno, po odličnem zadnjem delu tekme so dosegli visoko zmago in sedmič v nizu slavili v regionalnem tekmovanju ter se utrdili na vrhu lestvice.

Železarji so imeli, podobno kot v petek, tudi tokrat na domačem ledu terensko premoč, ki pa so jo šele v zadnji tretjini spremenili v zadetke. V prvi tretjini so dosegli samo enega, ko je bil ob igralcu več uspešen Aljoša Crnovič.

Gostje so v drugi tretjini celo izenačili, potem pa po zaslugi vratarja Jakoba Rabanserja, na koncu je imel 37 obramb, dolgo vzdržali pri 1:1.

Šele v zadnji tretjini so začeli padati ploščki v mrežo gostov. Prvega je vanjo spravil Sašo Rajsar, ko so imeli železarji v 44. minuti dva igralca več na ledu, potem pa sta Eric Pance in Žiga Urukalo uspeh potrdila še z zadetkoma v obdobju, ko so imeli igralca več nasprotniki.

Naslednja tekma Jeseničane čaka v torek, ko bodo še na tretji zaporedni domači tekmi v Podmežakli v obračunu moštev z vrha lestvice gostili Asiago.