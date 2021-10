Roza vezalke in dvojni domači spored

Varovanci Nika Zupančiča, ki so se v novo sezono podali s prevetreno ekipo in brez slovenskega tekmeca Olimpije v istem tekmovanju, so po uvodnem alpskem porazu nanizali pet zmag. Pred dnevi so v avstrijski prestolnici drugi ekipi Dunaja nasuli kar deset golov.

Tokrat bodo šesto zaporedno zmago iskali proti nekdanjemu evropskemu klubskemu prvaku, za katerega je takrat igral tudi Zupančič, Feldkirchu. Avstrijski kolektiv je odigrali štiri tekme in vknjižil le eno zmago po podaljšku, tako da zaseda predzadnje mesto.

Obračun se bo na Gorenjskem začel ob 19. uri.

Železarji bodo alpske točke spet lovili v soboto, ko bodo v domači dvorani palice prekrižali še z Vipitenom.

Z rožnatimi vezalkami Jeseničani bodo tudi letos sodelovali pri ozaveščanju javnosti o raku na dojkah. V zadnjih dveh sezonah se je klub odločil za igranje v rožnatih dresih, ki so jih pozneje na dražbah tudi prodali najzvestejšim navijačem, znesek pa namenili združenju Europa Donna Slovenija. Tudi letos na Jesenicah želijo ozaveščati javnost o raku na dojkah, zato bodo hokejisti letos drsalke zavezovali z rožnatimi vezalkami.