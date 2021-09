Jeseničani dobili še zadnjega celinskega tekmeca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Corona Brasov in Tartu Valk 494 sta si zagotovila vstopnico za oktobrski del celinskega pokala

Jeseničani so dobili še zadnjega tekmeca v Celinskem pokalu, to je romunski Corona Brasov. Turnir bo potekal v Amiensu, kjer bo ob domačinih igral še Asiago. Foto: Grega Valančič/Sportida

Začela se je nova sezona Celinskega hokejskega pokala, ki poteka v štirih delih. Prvi se je končal pretekli konec tedna. Vstopnico za oktobrska turnirja sta si z zmagama na turnirjih v Romuniji in Litvi priigrala romunski Corona Brasov in estonski Tartu Valk 494. Romunska ekipa bo oktobra igrala na turnirju v Franciji, kjer se bo tekmovanju priključil tudi slovenski predstavnik HDD Sij Acroni Jesenice, estonska pa v Budimpešti.

Končana sta uvodna turnirja Celinskega pokala, na katerih sta si vstopnici za napredovanje na oktobrska turnirja priigrala romunski Corona Brasov in estonski Tartu Valk 494.

Romuni v "slovensko skupino" v Franciji, Estonci na Madžarsko

Romuni bodo med 22. in 24. oktobrom igrali v skupini D, ki jo bo gostil francoski Amiens. V Franciji se bodo tekmovanju pridružili tudi aktualni slovenski prvaki HDD Sij Acroni Jesenice, četrta ekipa je alpski tekmec Jesenic Asaigo. Estonci bodo oktobra igrali v skupini C v Budimpešti, kjer se bodo merili z domačim klubom Ferencvarosi TC, latvijskim kolektivom Olimp Riga in ukrajinskim Sokil Kyiv.

Prvak bo znan januarja

Zmagovalec oktobrskih turnirjev bo napredoval v tretji, novembrski del tekmovanja. Gostitelja tega bosta med 19. in 21. novembrom Krakow in Aalborg. Najboljši moštvi vsake skupine bosta napredovali na zaključni turnir. Ta bo med sedmim in devetim januarjem. Gostil ga bo eden od štirih predstavnikov zadnje četverice.

Zadnji zmagovalec letos igra v ligi prvakov

Klubi ne tekmujejo le za lovoriko, temveč tudi za povabilo za igranje v hokejski ligi prvakov v naslednji sezoni. V zadnji izvedbi celinskega pokala so zmagali hokejisti danskega SonderjyskE Vojens, ki letos igrajo v elitni ligi prvakov.