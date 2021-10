Z najboljšim strelcem, podajalcem in vratarjem pričakujejo derbi lige

Jeseničani so morali po lanski sezoni močno prevetriti zasedbo, saj se je kar nekaj nosilcev igre in trenerski štab preselilo v Ljubljano. Na trenerski stolček železarjev se je vrnil Nik Zupančič in v ekipo vključil tudi tri tuje moči, švedskega vratarja Oscarja Fröberga ter finska napadalca Jesperija Viikilä in Eetuja Ela.

Pance prvi asistent, Vikila strelec, Fröberg vratar

Na Gorenjsko se je vrnil tudi Eric Pance, kar se je izkazalo za zadetek v polno. Ljubljančan je po osmih tekmah zbral 19 točk, kar je največ med vsemi, s 14 asistencami je najboljši podajalec lige, Vikila pa je s sedmimi zadetki najboljši strelec Alpske lige. Le en gol manj je ob sedmih asistencah zbral Erik Svetina. Tudi pri vratarski statistiki so Jeseničani na vrhu, Fröberg je s 95,3 odstotka ubranjenih strelov najzanesljivejši čuvaj mreže v ligi. Omeniti je treba, da je 20-letni Slovenec Val Usnik, ki brani barve EC KAC Future Team, s 95,1 odstotka ubranjenih strelov na drugem mestu.

Bodo varovanci Nika Zupančiča zmagali osmič zapored? Foto: Grega Valančič/Sportida

Gorenjska ekipa je po osmih tekmah na prvem mestu lestvice Alpske lige, izgubila je le uvodno srečanje z novincem Meranom, nato pa nanizala sedem zaporednih zmag. Tokrat jo na domačem ledu čaka zahtevna naloga, saj se bo v Podmežakli ustavil drugouvrščeni Asiago, ki je zbral tri točke manj. "Prihaja Asiago, ki je zagotovo favorit lige, pričakujem zahtevno tekmo," pravi eden od najbolj izkušenih članov Jesenic Sašo Rajsar.

Po večerni tekmi bodo Jeseničani v petek gostili še Bregenzerwald.