Zmaji so se igrali z živci navijačev in se vrnili na vrh

Hokejisti HK SŽ Olimpija so po petkovem porazu v Linzu danes gostili Znojmo. Zmaji so se z zmago s 6:4 vrnili na prvo mesto, a kljub visokemu vodstvu poskrbeli, da so navijači spremljali napeto končnico.

Olimpija je tekmovalni teden končala na domačem ledu, kjer je s 6:4 ugnala češkega predstavnika iz Znojma. Po dveh tretjinah so Zmaji vodili že s 5:1, nato pa gostom v zgolj dveh minutah in 22 sekundah dovolili, da se vrnejo le na gol zaostanka. Zmago je z zadetkom v prazno mrežo na koncu vendarle potrdil Nik Simšič.

S tem so na lestvici ponovno prehiteli Fehervar Anžeta Kuralta, ki je tekmo 10. kroga odigral že v soboto in izgubil pri Bolzanu. Isti dan je do tretje zmage na zadnjih štirih tekmah prišel tudi Linz Blaža Gregorca, ki je sezono po težavah z boleznijo in poškodbami začel skromneje od pričakovanj.

V nedeljo je Rok Tičar s Celovcem po kazenskih strelih ugnal Salzburg Aljaža Predana. Ken Ograjenšek in Adis Alagić sta z Grazem doživela visok poraz v Beljaku.

ICEHL, 10. krog Sobota, 16. oktober

Black Wings Linz : Pustertal 4:3 (1:1, 0:2, 3:0)

Bolzano : Fehervar AV19 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) Nedelja, 17. oktober

HK SŽ Olimpija : Orli Znojmo 6:4 (1:0, 4:1, 1:3)

Red Bull Salzburg : EC KAC 2:3 **po kazenskih stelih

VSV Beljak : Graz 99ers 8:3

Dornbirn : Innsbruck 4:5 *po podaljšku

Vienna Capitals : iClinic Bratislava 5:1