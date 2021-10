V Chicago Blackhawks pretres zaradi spolnega napada iz leta 2010

Aldrich naj bi leta 2010, ko so Blackhawks osvojili Stanleyjev pokal, spolno napadel enega od hokejistov, ko so ga na pomoč v končnici poklicali iz ene od nižjih lig. Čeprav je Aldrich trdil, da je bil spolni odnos sporazumen, je neimenovani hokejist trdil nasprotno in maja letos proti klubu vložil tožbo, poroča ameriška športna spletna stran ESPN.

V preiskavi, ki jo je za Chicago Blackhawks opravila neodvisna odvetniška družba Jenner & Block, so odkrili, da je vodstvo kluba ob incidentu ravnalo neprimerno, prepozno in premalo odločno. Potem ko je neimenovani hokejist naznanil dejanje Aldricha vodstvu, so se funkcionarji kluba, John McDonough, Al MacIsaac, Stan Bowman, Jay Blunk, Kevin Cheveldayoff, Joel Quenneville in James Gary, srečali na sestanku in se pogovarjali o tej temi, a je Aldrich ostal del ekipe vse do konca sezone.

Šele 16. junija so Aldricha postavili pred odločitev, naj odstopi ali pa se bo proti njemu začela preiskava. Aldrich je klub zapustil, škoda pa je bila že storjena. V preiskavi se je izkazalo, da je Aldrich nadlegoval še nekega 22-letnega pripravnika, svojim tarčam pa je pošiljal tudi kratka sporočila z eksplicitno vsebino.

Vodstvo lige NHL je klub kaznovalo tudi z dvema milijonoma ameriških dolarjev globe.

