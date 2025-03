Anže Kopitar in Kralji pri drugi najslabši ekipi lige NHL

V noči na petek bodo Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings gostovali pri Chicago Blackhawks. Ti so druga najslabša ekipa hokejske lige NHL in so izgubili zadnjih pet tekem. LA Kings so pred dnevi izgubili proti Minnesoti (1:3), ki jo želijo zdaj spet prehiteti na lestvici zahodne konference.