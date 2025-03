Konec niza Kopitarjevih

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL gostovali pri Minnesota Wild in doživeli prvi poraz po petih zmagah v nizu. Gostitelji so slavili s 3:1, potem ko je Mats Zuccarello slabih pet minut pred koncem dosegel gol za prednost. Kapetan kraljev Anže Kopitar je tokrat odigral slabih 18 minut tekme, vendar ostal brez gola ali podaje.

Ryan Hartman je k zmagi Wilda dodal gol in podajo, med strelce se je vpisal še Marcus Johansson, Jared Spurgeon pa je zbral dve podaji. Vratar Filip Gustavsson je zaustavil 28 strelov.

Edini gol za goste iz Kalifornije je dosegel Adrian Kempe, vratar Darcy Kuemper, ki je pred tem dvakrat ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, pa je zbral 19 obramb.

"Na splošno mislim, da smo odigrali precej dobro tekmo. Vsa tekma je bila precej izenačena, oboji smo imeli veliko priložnosti, ki so se kar vrstile. Težko je, ko izgubiš v zadnjem trenutku. Trenutno je frustrirajoče, brez dvoma," je po tekmi za LA Kings Insider povedal Kempe.

Trener Jim Hiller pa je o tem, da so kralji zmago zapravili proti koncu zadnje tretjine, dodal: "Dve stvari sta se zgodili, da zapuščamo St. Paul brez zmage. Najprej smo mi naredili napako, tekmec pa jo je znal kaznovati. Naredili smo napako, oni so jo izkoristili, a tekma je bila sicer tesna."

Adrian Kempe je dosegel edini gol za goste. Foto: Reuters

Kralji so ostali na tretjem mestu pacifiške skupine s točko manj in tekmo manj od Edmontona (82 točk) na drugem. Na vrhu skupine so Vegas Golden Knights (86).

Naslednja tekma kralje po prostem dnevu čaka v četrtek, ko bodo gostovali še v Chicagu.

Na preostalih tekmah je Auston Matthews v Torontu zadel dvakrat z igralcem več in dodal podajo, domači Maple Leafs pa so v kanadskem derbiju s 6:2 premagali Calgary Flames. William Nylander je za Toronto, ki je pred tem izgubil pet od zadnjih šestih tekem, dodal gol in dve podaji.

Buffalo Sabres so po osmih porazih v nizu na gostovanju v Bostonu prišli do zmage, potem ko je Alex Tuch zadel z igralcem več le 10,7 sekunde pred koncem podaljšane igre.

Andrej Vasilevskij je dosegel svoj šesti "shutout" v sezoni, potem ko je zaustavil 21 strelov in pomagal Tampi do zmage nad Philadelphia Flyers z 2:0. Nikita Kučerov in Jake Guentzel sta se vpisala med strelce za Tampo, ki je doma zmagala na osmih od zadnjih devetih tekem.

Timo Meier in Jesper Bratt sta v drugi tretjini zadela v razmaku 39 sekund, New Jersey Devils pa so z 2:1 premagali Columbus Blue Jackets. Izkazal se je vratar Jake Allen, ki je zbral rekordnih 45 obramb.

Liga NHL, 17. marec:

Lestvica

