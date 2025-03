Seattle namučil vodilne, Draisaitl točkovni niz podaljšal na 18

Vodilna ekipa zahodne konference lige NHL Winnipeg Jets je na gostovanju pri Seattle Kraken s 3:2 zmagala v podaljšku, ko je zadel Dylan Samberg. Najbližji zasledovalec Winnipega Dallas Stars je v podaljšku izgubil pri četrtem Colorado Avalanche in ima na drugem mestu zahoda z dvema tekmama manj devet točk zaostanka za Winnipegom. Tretji Vegas je klonil v Detroitu. Uspešen je bil Edmonton Oilers, ki je s 3:1 premagal New York Rangers, nemški napadalec Leon Draisaitl pa je s podajo svoj točkovni niz podaljšal na 18 tekem.

Za uvod v nedeljski spored so hokejisti Detroit Red Wings na kolena spravili tretje moštvo zahoda Vegas Golden Knights. Vratar domačih Petr Mrazek je zaustavil vseh 18 strelov gostov, medtem ko se je mreža tretje ekipe zahodne konference in vodilnih v pacifiški diviziji zatresla trikrat.

Uspešnejši so bili člani vodilnega moštva lige Winnipeg Jets, ki so prav tako gostovali in v Seattlu zmagali prišli z golom Dylana Samberga v podaljšku. Zdaj imajo devet točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem na zahodu Dallas Stars, ki je v podaljšku klonil na derbiju večera s Coloradom. Srečanje, v katerem je Dallas v tretjo tretjino vstopil z dvema goloma zaostanka, a nato v 55. minuti v razmiku 20 sekund izenačil in izsilil podaljšek, je odločil Cale Makar v 34. sekundi podaljšane igre.

Leon Draisaitl (v sredini) je niz doseganja točk podaljšal na število 18. Foto: Reuters

Zmagali so tudi Edmonton Oilers, s 3:1 so slavili v New Yorku, kjer je Leon Draisaitl niz doseganja točk podaljšal na 18 tekem. Kanadska ekipa je zdaj znova točko pred Kralji Anžeta Kopitarja, a ima na računu dve tekmi več. Kopitarjevi bodo šesto zaporedno zmago lovili v noči na torek po slovenskem času pri Minnesoti.

Branilci naslova s Floride so izgubili pri NY Islanders in ostajajo četrti na vzhodu, najvišjo zmago večera pa je vknjižil St. Louis Blues, ki je s 7:2 razorožil Anaheim.

Liga NHL, 16. marec:

Lestvica

Preberite še: