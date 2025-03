V ligi NHL se obeta pestra sobota, na delu bodo tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki bodo peto zaporedno zmago lovili na domačem ledu proti Nashville Predators. Kralji so šesti v zahodni konferenci, Nasvhille pa 14. Predatorji so v zadnjem času sicer rezultatsko precej uspešni, na zadnjih petih tekmah so zmagali štirikrat.