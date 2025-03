So Kopitar in Kralji le zajahali zmagoviti val?

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so nedavno z zmago nad St. Louis Blues (2:1 po podaljšku) le prekinili pet tekem dolg niz porazov, v ponedeljek zjutraj pa so s 6:5 v gosteh premagali še nevarne Vegas Golden Knights. V noči na sredo jih čaka spopad z New York Islanders, eno slabših ekip vzhodne konference.

NY Islanders so 13. ekipa vzhoda, v Los Angelesu pa zaključujejo mini kalifornijsko turnejo. Pred dnevi so s 4:2 premagali San Jose Sharks, v ponedeljek zjutraj po slovenskem času pa izgubili z Anaheimom (1:4). Zdaj jih čaka še spopad z LA Kings, ki so trenutno sedma ekipa zahodne konference. Moštvi sta se v tej sezoni že enkrat srečali, 11. decembra lani v New Yorku so s 3:1 zmagali Kralji, Kopitar pa je tedaj prispeval podajo pri prvem golu.

Hrušičan je odigral vseh 62 tekem za LA v tej sezoni, doslej pa je zbral 51 točk (16 golov in 35 podaj), kar ga uvršča na 62. mesto med najboljšimi napadalci lige.

Tri mesta za Slovencem je na lestvici kapetan Washingtona Aleksander Ovečkin (33 golov, 17 podaj), ki pa lov za rekordom Wayna Gretzkyja nadaljuje v Anaheimu. Rus je v karieri dosegel 886 golov, legendarni Kanadčan pa 894.

Liga NHL, 11. marec

Lestvica

